Aménagement durable: le Groupe Al Omrane certifie 7 de ses projets du label « Ecocity Maroc »

Les projets concernés s’engagent ainsi à mettre en œuvre une série d’actions pour le développement d’espaces urbains où il fait bon vivre, respectueux de l’homme et de la nature.

Au terme d’un processus enclenché en 201, le Groupe Al Omrane réussit à labelliser sept de ses projets urbains du label « Ecocity Maroc ». Il s’agit des quatre villes nouvelles opérées par le groupe (Tamesna, Tamansourt, Chrafate et Lakhyayta) ainsi que 3 nouveaux pôles urbains : Dakhla-Nord (Dakhla), Ibn Batouta (Tanger) et Al Badr (Mohammedia).

Les sociétés régionales Al Omrane concernées ont reçu leurs certificats de labellisation lors d’une cérémonie, organisé au siège du Groupe Al Omrane à Rabat le vendredi 2 juin 2023, en présence du Président Du Groupe Al Omrane, des secrétaires généraux et directeurs centraux du ministère de tutelle, de la représentante du PNUE au Maroc et de la directrice exécutive et représentants de Ecocity Builders.

Lancé par le groupe Al Omrane en collaboration avec l’organisme international « Ecocity Builders » et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), ce label engage les territoires concernés à la mise en œuvre d’actions de durabilité concrètes, avec comme objectif la mise à niveau de plusieurs projets urbains et villes nouvelles selon une approche de développement urbain durable alignée sur les normes internationales Ecocity et sur les lignes directrices intégrées pour les quartiers du PNUE.

« Ecocity Maroc » est un label 100% marocain. Tout en étant inspiré des meilleures pratiques à l’international, le référentiel « Ecocity » a en effet été adapté au contexte normatif et réglementaire marocain par un groupe de professionnels mixte, en s’appuyant sur une suite d’outils modernes de management, notamment le Smart Code, initialement développé aux États-Unis par des urbanistes et écologistes, et actuellement adopté dans des centaines de villes à travers le monde.

M. Housni El Ghazaoui, Président du directoire du Groupe Al Omrane a précisé que « cette démarche de durabilité prônée par le GAO s’inscrit dans le cadre de la stratégie et politique nationale en matière de développement urbain durable, des initiatives portées et promues par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville dans le cadre de la politique de la ville et enfin des engagements pris par notre pays dans le cadre des accords internationaux (ODD, nouvel agenda urbain 2030) pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable et humain. Et, c’est cette ambition qui a motivé le choix du GAO d’engager des actions pérennes pour ancrer les pratiques de durabilité dans le processus de réalisation et de développement de ces nouveaux espaces urbains ».

Il importe enfin de rappeler que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique suivie par le groupe Al Omrane en matière d’efficacité énergétique, de développement de projets en Haute Qualité Environnementale (HQE) et d’ancrage des pratiques respectueuses de l’environnement au niveau de ses projets de construction et d’aménagement.