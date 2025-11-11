Riyad: Fatim-Zahra Ammor préside la délégation marocaine à la 26ème Session de l’Assemblée Générale de l’ONU Tourisme

Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, conduit la délégation marocaine à la 26ème Session de l’Assemblée Générale de l’ONU Tourisme, qui se tient à Riyad du 7 au 11 novembre 2025, en présence de 148 États membres de l’Organisation.

Un tournant décisif pour le tourisme mondial

Cette édition intervient à un moment charnière pour le tourisme mondial, marqué par le 50ème anniversaire de l’ONU Tourisme, ainsi que par une confirmation de la reprise du secteur du tourisme et sa profonde transformation.

Organe décisionnel suprême de l’ONU Tourisme, l’Assemblée Générale, dans sa 26ème Session, a fixé les grandes orientations qui définiront l’avenir d’un secteur parmi les plus dynamiques de l’économie mondiale : la durabilité, le capital humain, la transformation digitale, et l’intégration responsable de l’intelligence artificielle dans la gestion des destinations.

Mobilisation du Maroc pour le développement du tourisme en Afrique

Lors de son intervention, Fatim-Zahra Ammor a mis en avant la dynamique touristique exceptionnelle que connaît le Maroc, qui a accueilli 16,6 millions de touristes à fin octobre 2025, enregistrant une hausse de 14 % par rapport à 2024. Elle a également souligné l’importance que le Maroc accorde au renforcement des programmes de l’ONU Tourisme au profit des Etats africains membres, afin de transformer la croissance du secteur en retombées économiques concrètes.

« Le tourisme africain progresse à un rythme de 11 %, contre 5 % à l’échelle mondiale. Ce dynamisme illustre un potentiel énorme, qui doit être soutenu par des programmes ciblés capables de le traduire en impact tangible et en emplois », a déclaré la Ministre.

La participation du Maroc a ainsi porté un message clair : un tourisme africain fort, c’est un tourisme mondial plus fort.

Dans cette optique l’Assemblée a également ratifié l’accord de siège et l’accord financier portant sur l’ouverture du Bureau thématique de l’ONU Tourisme à Rabat, signés au cours de cette année. Ce bureau thématique de l’ONU Tourisme pour l’Afrique dédié à l’innovation sera un véritable hub d’expertise et de coopération qui permettra aux pays africains d’accéder plus facilement aux programmes et outils de l’organisation.

Un nouveau leadership pour l’organisation

Cette 26ème Session est également marquée par la ratification de l’élection de Shaikha Al Nowais en tant que Secrétaire Générale de l’ONU Tourisme, une étape symbolique qui consacre la montée en puissance du leadership féminin dans la gouvernance mondiale du secteur.

Rencontres bilatérales et Business

En marge de l’Assemblée Générale, la Ministre a tenu deux rencontres bilatérales avec les Ministres du Tourisme du Niger et du Cambodge, afin d’explorer de nouvelles pistes de coopération et de partenariat dans le domaine du tourisme. Elle a également rencontré plusieurs opérateurs saoudiens, investisseurs et tour-opérateurs, dans le but de promouvoir le Maroc comme une destination d’investissement touristique à fort potentiel.