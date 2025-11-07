Les 500 Global 2025. Mines et énergie: Les champions marocains à pleine puissance

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur des mines et de l’énergie confirme son rôle moteur dans la stratégie industrielle du Maroc, soutenu par la demande internationale et les grands projets de transition verte.

OCP Group domine largement avec un chiffre d’affaires de 96,98 MMDH (+6,3%), consolidant sa position de champion national et mondial des phosphates.

Derrière, ONEE (42,5 MMDH) et Taqa Morocco WIN Corporation (10,87 MMDH) se distinguent malgré un léger recul d’activité.

Managem, en hausse de 18%, signe la plus forte progression du classement, tandis que Société Métallurgique d’Imiter, Compagnie Minière de Touissit et Énergie Électrique de Tahaddart confirment la solidité du pôle minier. Broychim, Énergie GM Maroc et Epiroc Maroc complètent ce top 10 énergique et stratégique.

S.R