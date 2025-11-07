Ansamble Maroc distinguée par le Label COFACE

Ansamble Maroc, filiale du Groupe OCS et acteur majeur de la restauration collective au Maroc, vient d’obtenir le Label COFACE, une distinction qui atteste de sa robustesse financière, de sa fiabilité opérationnelle et de la confiance durable accordée par ses partenaires économiques.

Délivré par COFACE Maroc, ce label récompense les entreprises dont la gestion, la transparence et la performance financière répondent aux plus hauts standards. Cette reconnaissance confirme la position d’Ansamble Maroc comme référence du secteur, capable d’allier performance, exigence et responsabilité.

“Ce label vient couronner l’engagement de nos équipes et la rigueur de notre modèle de gestion.Il confirme la solidité d’Ansamble Maroc et renforce la confiance de nos partenaires, clients et collaborateurs”, déclare Nicolas BELLETESTE, Président Directeur Général d’Ansamble Maroc et du groupe OCS.

Fidèle aux valeurs de proximité, de transparence et d’exigence portées par le Groupe OCS, Ansamble Maroc poursuit sa mission : offrir chaque jour une restauration collective responsable, durable et ancrée dans les valeurs humaines.