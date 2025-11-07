Les 500 Global 2025. IT-digital: L’écosystème marocain monte en puissance

Classement «Les 500 Global 2025». Porté par la digitalisation accélérée des entreprises et l’essor des services BPO, le secteur IT & Digital consolide sa place stratégique dans l’économie nationale.

Maroc Telecom demeure en tête avec 36,88 MMDH malgré un léger recul (-0,2%), suivi par Orange Maroc (10,15 MMDH, +9%) et Intelcia, acteur marocain de référence, dont le chiffre d’affaires atteint 8,23 MMDH (+2%).

Derrière ce trio, Disway, Medtech et Dell Sas poursuivent leur expansion, tandis que Hightech Payment Systems (HPS) affiche une solide croissance.

Capgemini Technology Services Maroc, Microdata et CBI ferment le top 10, témoignant de la diversité d’un écosystème numérique désormais tourné vers la valeur ajoutée et l’innovation.

S.R