Les 500 Global 2025. Métallurgie: Les opérateurs forgent leur croissance

Classement «Les 500 Global 2025». Portée par la relance de la demande industrielle et les grands chantiers d’infrastructure, l’industrie métallurgique et mécanique renoue avec une dynamique solide.

RIVA Industrie conserve sa position de leader avec un chiffre d’affaires de 5,57 MMDH (+8,5%), suivie de Sonasid (5,49 MMDH, +10%) et Maghreb Steel (5,42 MMDH, +17,9%).

Derrière ce trio de tête, Somasteel, Aluminium du Maroc (+14,2%) et Maroc Fer tirent profit d’une demande soutenue dans la construction et les équipements. Somachame, Djila Fer, Comaprom et Rivera Metal complètent le top 10, confirmant la résilience d’un secteur au cœur de la souveraineté industrielle nationale.

S.R