Les 500 Global 2025. Textile: La filière s’adapte et mise sur la valeur ajoutée

Classement «Les 500 Global 2025». Le textile marocain s’adapte à un environnement international exigeant, marqué par la montée des standards de durabilité. Maroc Modis conserve son leadership avec 1,08 MMDH de chiffre d’affaires (+3,1%), grâce à sa capacité d’innovation et à sa maîtrise de la production locale.

Derrière, Wokat Maroc et Erum Maroc affichent des progressions solides (+7,9% chacune), confirmant la vitalité du tissu industriel exportateur.

Malgré une baisse de 12,7%, Paris Texas reste un acteur incontournable, tout comme Polyfil, qui enregistre un bond de 15,8%. D.V.H. et Best Invest accusent un léger recul, Paveco également, avec- 15,5% et Filarsy est en hausse de 2,8%, illustrant la résilience d’un secteur en quête de montée en gamme et d’intégration circulaire.

S.R