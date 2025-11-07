L’ONMT mise sur les voyageurs britanniques

L’office national marocain du tourisme signe une présence remarquée au World Travel Market (WTM) qui s’est ouvert ce matin, mardi 4 novembre à Londres. Le pavillon Maroc qui s’étend sur 900m2, réunit cette année l’ONMT ainsi que la CNT et ses fédérations métiers et regionales ainsi que la RAM et de nombreux opérateurs privés. Les régions d’Agadir et de Marrakech sont mises à l’honneur.

Le WTM, l’un des plus grands salons internationaux dédiés à l’industrie du tourisme, qui réunit chaque année plus de 35.000 professionnels du voyage, 5.000 exposants et 180 pays représentés, constitue une plateforme incontournable pour renforcer la visibilité du Maroc auprès des prescripteurs britanniques et accélérer les partenariats commerciaux.

Autour de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la délégation marocaine réunit cette année la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), les principales fédérations métiers, ainsi que plusieurs Conseils Régionaux du Tourisme (CRT), témoignant de la mobilisation collective du secteur autour d’une même ambition qui est de renforcer l’ancrage du Maroc sur le marché britannique.

Toujours aussi immersif et inspirant, le pavillon du Maroc met à l’honneur les atouts et les richesses multiples du Royaume, la diversité de ses régions, la créativité de son offre, la qualité de son hospitalité et la force de sa marque. Dans un espace à la fois moderne et intuitif, les professionnels marocains multiplient les rencontres B2B, signent des accords stratégiques et présentent une destination plus connectée, plus durable et plus innovante que jamais.

Grâce à une collaboration étroite avec les principaux tour-opérateurs et OTA britanniques, l’ONMT vise un objectif contractuel de 995.465 passagers pour les saisons été 2025 et hiver 2025/26, en progression de 9 % sur un an. L’ONMT intensifie son action sur le marché britannique à travers une approche intégrée prévoyant la consolidation des partenariats aériens et de distribution avec les acteurs leaders, le développement de collaborations avec les TO spécialisés, afin de diversifier les segments de clientèle et enfin le renforcement de la notoriété et de la conversion par des campagnes RP et médias d’envergure, en partenariat avec les grandes marques du voyage.

Avec 938.440 arrivées et près de 2,9 millions de nuitées enregistrées à fin août 2025, le Royaume-Uni demeure le 3e marché émetteur du Maroc en valeur. Le Maroc consolide son accessibilité grâce à 8 compagnies aériennes majeures : la compagnie nationale Royal Air Maroc ainsi que Ryanair, EasyJet, British Airways, TUI Airways, Jet2.com, Wizzair et Air Arabia ; reliant 12 aéroports britanniques à 8 destinations marocaines : Marrakech, Agadir, Casablanca, Tanger, Rabat, Essaouira, Ouarzazate et Fès. La capacité globale atteint 1,9 million de sièges sur les saisons été 2025 et hiver 2025/26, soit une hausse de 8 % par rapport à 2024 et de 56 % par rapport à 2023.

Dans un contexte où la confiance des Britanniques pour voyager atteint un record (+53 selon l’ABTA), le Maroc se positionne comme une destination de cœur et de confiance, portée par son authenticité, sa proximité et la qualité de son accueil.

Avec une présence forte et fédératrice au WTM Londres, le Maroc affirme son rôle de partenaire stratégique du marché britannique et confirme sa dynamique de croissance durable et partagée.