Ouverture de la 3ème édition de la Foire Nationale Oléicole à Ouezzane

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a présidé, le mercredi 24 décembre 2025, l’ouverture officielle de la troisième édition de la Foire Nationale Oléicole à Ouezzane, organisée du 24 au 28 décembre 2025 sous le thème : « Filière oléicole, levier de développement durable ».

Un rendez-vous majeur pour la filière oléicole

Cette édition connaît la participation de plus de 100 exposants, représentant notamment des coopératives, des entreprises de matériel agricole, des industriels, des professionnels et des institutions de recherche et d’innovation. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus au cours de cette édition, traduisant l’intérêt croissant porté à la filière oléicole et à son rôle structurant dans le développement agricole et rural.

La foire se veut une plateforme d’échange, de valorisation et de mise en réseau, visant à renforcer la compétitivité de la filière oléicole, à promouvoir la qualité de l’huile d’olive marocaine, à encourager l’investissement et à accompagner l’adaptation du secteur aux effets des changements climatiques, en parfaite cohérence avec les objectifs de la stratégie Génération Green 2020–2030.

Le programme de cette édition comprend des journées scientifiques organisées les 25 et 26 décembre 2025, animées par des experts nationaux et internationaux. Les travaux porteront notamment sur les techniques de production oléicole durables, la valorisation des olives et des huiles d’olive, la gestion et la valorisation des sous-produits de la trituration, ainsi que les perspectives d’adaptation de la filière face aux défis climatiques et hydriques.

La filière oléicole constitue un pilier majeur de l’agriculture marocaine. Son développement s’inscrit dans le cadre du contrat-programme 2021-2030. La superficie oléicole représente 65% des plantations fruitières, avec près de 1,2 million d’hectares d’oliviers et une production en croissance, résultat de plusieurs années d’effort depuis le Plan Maroc Vert. La production prévisionnelle attendue en 2025 est estimée à 2 millions de tonnes d’olives.

À l’horizon 2030, le programme prévoit de porter la superficie oléicole à 1,4 million d’hectares pour atteindre une production de l’ordre de 3,5 millions de tonnes d’olives, renforçant ainsi la contribution de la filière à la sécurité alimentaire, à la création de valeur et au développement durable des territoires ruraux.

Remise des prix et signature de conventions

En marge de la foire, le Ministre a procédé à la remise des prix aux producteurs et coopératives primés lors du concours régional de l’huile d’olive vierge extra. Des trophées et attestations ont également été remis aux jurys national et régional.

Par ailleurs, deux conventions de partenariat ont été signées pour soutenir la dynamique de développement de la filière oléicole et renforcer la recherche scientifique, l’innovation et l’accompagnement technique au niveau régional. Ces conventions portent respectivement sur un partenariat entre la Direction Régionale de l’Agriculture de Tanger–Tétouan–Al Hoceima et l’École Nationale d’Agriculture de Meknès, ainsi qu’une collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique et l’Interprolive, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green.

Lancement de projets structurants et visites de terrain

En marge de l’ouverture de la foire, le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a effectué une visite de terrain consacrée au lancement et au suivi de projets structurants dans le cadre de la stratégie Génération Green.

Il a ainsi donné le coup d’envoi des travaux du projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre irrigué des communes d’Asjen et de Mezefrouane, sur une superficie de 1 500 hectares. D’un investissement de 230 millions de dirhams et d’un délai de réalisation de 12 mois, ce projet bénéficiera à environ 3 500 agriculteurs et contribuera à l’amélioration de la productivité agricole, à la valorisation des ressources en eau, au renforcement de la souveraineté alimentaire et à l’augmentation des revenus des exploitants.

Le Ministre a également pris connaissance du projet d’extension des périmètres irrigués au niveau des communes d’Ounana et de Sidi Redouane, portant sur une superficie de 5 000 hectares au profit de 7 500 bénéficiaires, pour un investissement estimé à près d’un milliard de dirhams. Les travaux de ce projet seront lancés au cours du deuxième semestre de 2026.