Retour sur la 1ʳᵉ Conférence nationale sur la psychologie du sport

La Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale a tenu, le samedi 25 octobre 2025 à « La Casablancaise » à Casablanca, la première Conférence nationale sur la psychologie du sport, organisée sous le thème : « De la pression à la performance : maîtriser son mental ». Portée par une démarche à la fois scientifique et appliquée, cette rencontre a réuni des acteurs du sport, de la santé et de la recherche, afin de placer la préparation mentale au cœur des stratégies de performance et du bien-être des athlètes. Cet événement a bénéficié du soutien des partenaires officiels Groupe Rahal ; Sidi Ali et Laprophan, dont l’engagement exemplaire a contribué à la réussite et à la portée de cette première édition.

Tout au long de la journée, les communications et échanges ont mis en lumière la gestion du stress, de la pression et de la charge émotionnelle dans les environnements de haute performance. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’intégrer la dimension psychologique à chaque étape de la formation et de l’encadrement sportif.

Un accent particulier a été mis sur les enjeux nutritionnels, soulignant la relation étroite entre l’équilibre alimentaire, le sommeil, la récupération et la santé mentale. Les discussions ont permis de distinguer clairement la fatigue physique de la fatigue mentale et d’insister sur l’importance d’une approche globale qui unifie corps et esprit dans la quête de performance.

Un panel constitué de plusieurs panélistes, représentant des praticiens, chercheurs, responsables institutionnels et représentants des médias autour d’un constat unanime : la santé mentale représente désormais le « pilier invisible » de la performance sportive. Ces échanges interdisciplinaires ont mis en évidence la nécessité de renforcer les dispositifs d’accompagnement psychologique des sportifs, de mieux articuler les interventions entre terrain, institutions et médias, et de promouvoir une culture de performance éthique, durable et inclusive.

Par ailleurs Un temps fort a marqué la journée : la signature d’une convention entre la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale et l’ONG Tibu Africa, locomotive nationale du développement par le sport. Ce partenariat actionnel lance des programmes conjoints de formation et d’accompagnement, articulant expertise psychologique et pédagogie sportive, au bénéfice notamment des jeunes des écoles de la seconde chance à travers des ateliers thérapeutiques et des sessions axées sur le bien-être, la santé mentale et l’attachement, afin de renforcer l’expression, la confiance et les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales des futurs “life champions” du Maroc.

À l’issue de cette journée, des recommandations concrètes ont été formulées pour :

Intégrer systématiquement la préparation mentale dans les programmes d’entraînement nationaux ; Développer la formation des intervenants en psychologie du sport au Maroc ; Établir des standards éthiques et scientifiques dans la pratique professionnelle ; Promouvoir une culture sportive où la santé psychologique est valorisée et protégée ; Encourager la recherche appliquée adaptée aux réalités et défis du sport marocain ; Sensibiliser les institutions à l’importance du suivi psychologique des athlètes ; Créer des structures d’accompagnement mental accessibles à tous les niveaux de pratique sportive.

Cette conférence nationale a constitué un espace privilégié de réflexion, de dialogue et de partage d’expériences, soulignant la nécessité d’élaborer des stratégies d’intervention adaptées aux défis contemporains du sport de haut niveau et amateur. À travers cette initiative, la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale confirme sa volonté d’ancrer la psychologie du sport comme discipline centrale du développement humain et de la performance durable.

Les conclusions de cette rencontre rejoignent la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui, dans son Message Royal adressé aux premières Assises nationales du sport (24 octobre 2008), affirmait :

« Nous sommes, en effet, une Nation qui aime le sport et qui se mobilise massivement et unanimement pour encourager et porter aux nues ses héros. »

Cette orientation royale, qui fait du sport un levier de développement humain, d’inclusion et de cohésion sociale, trouve ici un prolongement naturel dans la promotion d’une performance fondée sur la science, la santé mentale et l’éthique soulignant ainsi l’importance de la construction d’un sport marocain plus humain, plus conscient et durable.

En plaçant la maîtrise du mental au centre de la performance, la conférence a rappelé que l’excellence sportive ne réside pas uniquement dans la force physique, mais aussi dans l’équilibre intérieur, la lucidité et la résilience. C’est dans cette harmonie entre le corps et l’esprit que se dessine désormais l’avenir du sport marocain, fidèle aux valeurs de progrès, d’éthique et de dignité portées par la Nation.