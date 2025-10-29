Afreximbank : concrétiser un véritable commerce intra-africain…

À l’instar de la Banque Africaine de Développement, l’Afreximbank, la Banque Africaine d’Import-Export a accueilli son nouveau président. Il s’agit du Camerounais George Elombi. Il succède au nigérian Benedict Oramah à l’issue des deux mandats de ce dernier, au cours desquels des progrès ont été réalisés, même si le commerce intra-africain doit encore être concrétisé sur le terrain.

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), basée au Caire, en Égypte, a intronisé son nouveau patron. Il s’agit du Camerounais Dr George Elombi, nouveau Président d’Afreximbank. Il succède au nigérian, qui a géré cette importante institution financière africaine pendant deux mandats, soit une décennie.

Le mandat de dix ans du Professeur Benedict Oramah, qui a débuté en septembre 2015, a vu le bilan et les garanties d’Afreximbank être multipliés par près de huit fois, passant de 6 milliards de dollars US à environ 44 milliards de dollars en septembre 2025. Il a également vu l’introduction et la mise en œuvre de produits, programmes et initiatives d’envergure, spécifiquement conçus pour relever les défis du commerce et de la croissance économique de l’Afrique, contribuant à consolider la position d’Afreximbank comme première institution africaine de financement du commerce. Un héritage à renforcer selon le nouveau président d’Afreximbank, conscient de ces défis.

«Des instruments ont été créés pour démanteler les obstacles qui ont freiné les progrès de l’Afrique pendant près de sept décennies depuis l’indépendance. Il a affronté de front les défis du sous-développement industriel de l’Afrique, s’appuyant sur le travail de ceux qui l’ont précédé», fait-il savoir.

Réalisations et ambitions

On retiendra de nombreux acquis au cours de la dernière décennie, mais, à l’instar de la Banque africaine de développement sur le recul de la pauvreté en Afrique, pour Afreximbank, une véritable effectivité du commerce intra-africain tarde encore. Les pays sont encore très balbutiants, et, pourtant, le terrain est bien balisé. En effet, Afreximbank a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre anticipée de la ZLECAF.

Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), soutenu par une facilité de compensation et de règlement de 3 milliards de dollars, est devenu opérationnel dans 20 pays, permettant aux États africains d’effectuer des échanges commerciaux transfrontaliers dans leurs monnaies locales.

En outre, le Fonds d’ajustement de la ZLECAF, soutenu par un engagement de 1 milliard de dollars d’Afreximbank et un partenariat avec le Secrétariat de la ZLECAF, permet aux États participants de s’adapter de manière ordonnée au nouveau régime commercial.

La Foire commerciale intra-africaine biennale, introduite par Afreximbank en 2018, s’attaque au problème de l’accès limité à l’information sur le commerce et l’investissement en Afrique et a, en quatre éditions, attiré plus de 170 milliards de dollars en accords commerciaux et en investissements, ainsi que 180.000 visiteurs.

Normes

Par ailleurs, la plateforme numérique Africa Trade Gateway tire parti des technologies digitales pour lever les barrières informationnelles, tandis que les Centres du commerce africain, qui ont vu le jour à travers le continent, offrent des plateformes solides pour la diffusion d’informations sur le commerce et l’investissement intra-africains.

Dans le domaine des normes, les centres d’essais et de certification de la Banque ont permis l’harmonisation d’environ 500 normes pour les produits pharmaceutiques et équipements médicaux, l’agriculture, l’automobile, le textile, etc., facilitant ainsi le commerce intra-africain. La Banque continue de construire de nouveaux centres à travers l’Afrique afin d’assurer la mise en œuvre effective des normes qu’elle a contribué à harmoniser.

Marchandises

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAF et le COMESA, Afreximbank a lancé le Régime africain de garantie de transit collaboratif, soutenu par 1 milliard de dollars de garanties, afin de lever les obstacles à la circulation des marchandises à travers les frontières.

En outre, Afreximbank soutient le développement de parcs industriels et de zones économiques spéciales à travers l’Afrique, favorisant la création d’exportations nouvelles, notamment avec l’émergence de grandes industries telles que la raffinerie et le complexe pétrochimique Dangote, au Nigéria.

Benedict Okey Oramah

Président sortant d’Afreximbank

«Notre philosophie reposait sur l’idée que le moteur du développement africain devait être alimenté de l’intérieur, car des centaines d’années d’histoire ont démontré que les intérêts extérieurs ont été pour la plupart prédateurs et parasitaires, sauf lorsque ce moteur était impulsé à partir d’une position de force et de détermination.»

Dr. George Elombi

nouveau Président d’Afreximbank

«Afreximbank est désormais l’une des principales institutions financières multilatérales qui dirigent les efforts de développement du continent, notamment dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et la transformation du paysage industriel du continent.»

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO