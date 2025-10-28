Les MIDA 2025 : le design marocain à l’honneur

Le 16 octobre dernier, le « jardin habité » de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca a accueilli la soirée de révélation des 73 projets nominés des Moroccan Interior Design Awards (MIDA), organisés par le Groupe Archimedia sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

À travers cette première édition, les MIDA célèbrent le talent, la créativité et l’audace du design d’intérieur marocain, avec l’ambition de s’imposer comme une référence nationale et internationale.

La compétition distingue les projets et les créateurs qui réinventent l’art de vivre à la marocaine — entre modernité, durabilité et identité.

Une scène en pleine effervescence

Dans le cadre inspirant des Beaux-Arts, architectes, designers et professionnels du secteur se sont réunis pour célébrer la vitalité du design marocain contemporain.

Les projets nominés incarnent une génération engagée, attentive aux matériaux, aux savoir-faire locaux et aux enjeux de leur temps : du confort à la durabilité, de la fonctionnalité à l’émotion.

Un jury d’exception

La sélection 2025 a été évaluée par un jury pluridisciplinaire présidé par Lotfi Sidirahal (Atelier Pod), architecte et designer international, entouré de Sacha Lakic, jury d’honneur, ainsi que de personnalités reconnues du monde du design, de la presse et de la formation.

Les 16 catégories des MIDA 2025

Cette première édition met à l’honneur des projets répartis dans seize catégories, illustrant la richesse et la diversité du design d’intérieur marocain.

Des espaces d’hôtellerie à l’intégration de l’artisanat, du bien-être à l’architecture commerciale, en passant par la maison de l’année, les espaces gastronomiques, ou encore l’aménagement de bureaux et la conception lumière, chaque catégorie célèbre une approche singulière de la création.

Les jeunes designers et étudiants en architecture d’intérieur y trouvent également leur place à travers les distinctions dédiées aux premières œuvres et aux meilleurs projets de fin d’études, reflétant le dynamisme et la relève d’une scène en pleine expansion.

Prochaine étape : la remise des trophées

La cérémonie officielle se tiendra en décembre 2025, en présence des professionnels du secteur, des partenaires, des institutions et des médias.

Chaque catégorie récompensera un lauréat, et les trophées — créés par la designer Selma Khamlichi — viendront distinguer les talents qui façonnent les nouveaux visages du design marocain.

Le “Prix du Public” sera quant à lui ouvert au vote dès le 23 octobre sur le site officiel www.midaawards.ma, offrant à chacun la possibilité de soutenir son projet favori.

À propos des Moroccan Interior Design Awards

Les Moroccan Interior Design Awards (MIDA), organisés par le Groupe Archimedia s’inscrivent dans la continuité des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA), en élargissant la mise en valeur de la création marocaine au champ du design d’intérieur. Cette compétition nationale distingue l’innovation, l’audace et l’excellence, et met en lumière les talents qui façonnent les nouveaux modes d’habiter et de concevoir les espaces au Maroc. Portés par la volonté de révéler les talents marocains et de souligner le rôle essentiel du design dans la qualité de vie, les MIDA aspirent à devenir le rendez-vous de référence pour les professionnels du design d’intérieur et de la création contemporaine.

Plus d’infos sur : www.midaawards.ma