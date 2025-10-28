La Bourse de Casablanca ouvre sa séance en territoire positif ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire positif mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,38% à 19.447,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 046% à 1.587,87 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,34% à 1.318,67 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,11% à 1.914,17 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,35%.

S.L.