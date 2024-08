Campus Fair 2024 : le rendez-vous des grandes écoles et universités internationales à Casablanca

Le Salon Campus Fair se déroulera les 5 et 6 octobre à l’hôtel Hyatt de Casablanca et accueillera les meilleures institutions académiques internationales. Avec une estimation de 4000 à 5000 visiteurs, Campus Fair constitue une plateforme de choix pour les lycéens et étudiants.

Canada, Etats-Unis, France, Espagne, Suisse, Allemagne, Maroc: plus de soixante établissements internationaux représentant 7 pays se donneront rendez-vous à l’occasion de la 5e édition de Campus Fair, premier salon international des grandes écoles et universités au Maroc. L’événement bénéficie du soutien précieux d’organismes tels qu’EducationUSA, Campus France Maroc et Air Canada. Ces partenaires jouent un rôle crucial en facilitant les démarches administratives et en promouvant les bourses et programmes d’échange pour les étudiants marocains. Leur présence renforce l’importance du Campus Fair comme point de rencontre international pour le secteur éducatif.

Des universités et grandes écoles prestigieuses

«Cette année encore, nous accueillons de prestigieux exposants, à l’image de l’ESSEC, l’ESCP, Audencia, MBS, Kedge, Aivancity, ESLSCA, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l’UQAM, l’UDM, Université d’Ottawa, Université de l’Ontario, Collège LaSalle, IE Madrid, Eu Business School, Glion, et bien d’autres…

Triées sur le volet, les écoles et universités marocaines ne sont pas en reste, avec l’ESCA, Al Akhawayn University, l’UIR, HEM, l’ISGA, Centrale Casablanca, Arts et Métiers Campus de Rabat, Groupe Atlantique UNA, de même que les classes préparatoires incontournables, telles que la Prépa La Résidence ou encore Descartes, qui placent des étudiants dans les meilleurs business schools françaises chaque année», confie Youssef Ziraoui, organisateur du salon, qui se félicite de l’étendue des formations représentées. «Notre ambition est que l’offre pédagogique soit la plus riche possible, avec un large spectre de cursus : ingénieur, management, intelligence artificielle, sciences de la santé, sciences politiques, architecture, hôtellerie, design…»

14 conférences au programme

En parallèle, le Campus Fair proposera un programme de 14 conférences couvrant une gamme variée de thématiques pour aider les visiteurs à naviguer dans le monde complexe de l’éducation: la sélection de la classe préparatoire la plus adaptée à ses objectifs académiques, les critères pour choisir entre une formation post-bac ou post-prépa dans les écoles de management et d’ingénieurs, ainsi que des conseils pratiques pour réussir ses études en France et en Ontario. Les participants pourront également explorer les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, découvrir les nouvelles règles du jeu de Parcoursup pour intégrer les formations post-bac, et obtenir des conseils sur les parcours incontournables pour entreprendre avec succès.

Une opportunité de réseautage

Youssef Ziraoui, Directeur de Campus Mag, souligne: « Avec Campus Fair, nous remplissons notre mission qui est d’accompagner les lycéens et étudiants dans leur parcours éducatif. Campus Fair est également une vitrine exceptionnelle pour nos établissements locaux. C’est l’opportunité parfaite de se positionner comme un acteur clé dans le paysage éducatif régional et de se connecter avec des étudiants de talent ainsi que des partenaires internationaux. Nous encourageons vivement toutes les écoles et universités marocaines reconnues par l’Etat à rejoindre cet événement pour maximiser leur portée et leur impact. »