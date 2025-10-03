Visa Direct mise sur les stablecoins pour offrir aux entreprises un financement plus rapide

Le financement des paiements transfrontaliers par les entreprises est sur le point de devenir plus rapide, plus intelligent et plus flexible. Lors du salon SIBOS 2025, Visa a annoncé le lancement d’un projet pilote de préfinancement en stablecoins via Visa Direct, offrant ainsi aux entreprises un nouveau moyen de transférer des fonds à l’échelle mondiale, ce qui permettra de débloquer des liquidités et de moderniser les opérations de trésorerie pour l’économie numérique.

Pendant des décennies, les transferts d’argent à l’étranger ont reposé sur des systèmes lents et coûteux qui immobilisaient les capitaux à l’avance. Avec ce projet pilote, Visa Direct teste les cryptomonnaies stables comme nouvelle source de financement. L’objectif : réduire les frictions, débloquer un accès plus rapide aux liquidités et donner aux institutions financières plus de flexibilité dans la gestion des paiements internationaux.

« Les paiements transfrontaliers sont restés trop longtemps bloqués dans des systèmes obsolètes », déclare Chris Newkirk, président de la division Commercial & Money Movement Solutions chez Visa. « La nouvelle intégration des cryptomonnaies stables dans Visa Direct jette les bases d’un transfert instantané de fonds à travers le monde, offrant ainsi aux entreprises plus de choix dans leurs modes de paiement. »

Pourquoi cela compte

Une nouvelle Liquidité : le préfinancement en stablecoin permet aux entreprises de ne pas immobiliser d’importantes sommes en devises traditionnelles à l’avance, tout en assurant la couverture des paiements.

: le préfinancement en stablecoin permet aux entreprises de ne pas immobiliser d’importantes sommes en devises traditionnelles à l’avance, tout en assurant la couverture des paiements. Trésorerie modernisée : les institutions peuvent transférer des fonds en quelques minutes, plutôt qu’en jours, rendant la gestion de la liquidité plus dynamique.

: les institutions peuvent transférer des fonds en quelques minutes, plutôt qu’en jours, rendant la gestion de la liquidité plus dynamique. Prévisibilité : les stablecoins offrent une couche de règlement stable, réduisant l’exposition à la volatilité des devises locales et stabilisant les opérations de trésorerie.

: les stablecoins offrent une couche de règlement stable, réduisant l’exposition à la volatilité des devises locales et stabilisant les opérations de trésorerie. Coûts optimisés : il est possible d’augmenter la fréquence des préfinancements sans que les coûts ne s’envolent.

Fonctionnement du pilote

Préfinancement en stablecoin : les entreprises préfinancent Visa Direct avec des cryptomonnaies stables au lieu de devises fiduciaires pour couvrir les paiements. Visa traite ces cryptomonnaies stables comme de « l’argent en banque », mettant les fonds à disposition pour les paiements.

: les entreprises préfinancent Visa Direct avec des cryptomonnaies stables au lieu de devises fiduciaires pour couvrir les paiements. Visa traite ces cryptomonnaies stables comme de « l’argent en banque », mettant les fonds à disposition pour les paiements. À qui cela s’addresse : aux banques, aux organismes de transfert de fonds et aux institutions financières qui ont besoin de moyens plus rapides et plus flexibles pour gérer leurs liquidités à l’échelle internationale.

aux banques, aux organismes de transfert de fonds et aux institutions financières qui ont besoin de moyens plus rapides et plus flexibles pour gérer leurs liquidités à l’échelle internationale. Disponibilité : Visa travaille avec des partenaires sélectionnés qui répondent aux critères du programme pilote. Nous prévoyons d’étendre le programme pilote en 2026.

Le projet pilote de cryptomonnaies stables Visa Direct s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de Visa à construire l’avenir des transferts d’argent : un avenir plus rapide, plus flexible et conçu pour un monde où le numérique occupe une place prépondérante. En combinant l’échelle et la confiance du réseau mondial de Visa avec la programmabilité de la blockchain et en s’associant avec les principaux fournisseurs de services de paiement pour des cas d’utilisation de préfinancement, Visa contribue à moderniser les paiements transfrontaliers pour les entreprises, les institutions financières et les consommateurs du monde entier.