La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge mardi, son indice principal, le MASI, cédant 1,3% à 18.733 points (pts). Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 1,25% à 1.522,71 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, reculait de 1,02% à 1.278,9 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, perdait 1,21% à 1.856,15 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus faibles performances étaient accusées par IB Maroc.com (-9,99% à 63,01 DH), TGCC S.A (-8,81% à 807 DH), Fenie Brossette (-8,75% à 401,5 DH), Disty Technologies (-8,63% à 370,05 DH) et Jet Contractors (-8,2% à 2.206 DH).

A l’opposé, AtlantaSanad (+2,81% à 138,8 DH), Aluminium du Maroc (+2,13% à 1.868 DH), SMI (+0,5% à 2.590 DH), HPS (+0,4% à 502 DH) et S.M Monétique (+0,33% à 601 DH), réalisaient les plus fortes hausses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,88%.