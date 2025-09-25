Injaz AL-Maghrib: inwi décerne le prix I-Tech à la Junior Entreprise Sparks

inwi, acteur majeur de la transformation digitale au Maroc, a décerné le prix I-Tech à la Junior Entreprise Sparks à l’occasion de la promotion 2025 du « Company Program », organisé annuellement par Injaz Al-Maghrib.

Sparks est une solution innovante qui combine un logiciel intelligent de supervision et d’analyse avec des kits portables de mesure et de prédiction, pour intégrer efficacement l’IA aux processus industriels. Elle rend l’Industrie 4.0 accessible en offrant un contrôle qualité automatisé, des analyses en temps réel et une optimisation de la productivité, de la maintenance et des ressources.

Organisé chaque année par Injaz Al-Maghrib, la compétition nationale du Company Program » est un événement de référence qui, au fil des années, a permis l’émergence de projets prometteurs issus de diverses régions du Royaume. Ce programme offre aux élèves et étudiants des établissements publics marocains une expérience immersive dans la création et la gestion d’entreprises.

Accompagnés par des professionnels bénévoles, les participants découvrent les différentes étapes du cycle de vie d’une entreprise, depuis sa création jusqu’à la commercialisation de ses produits ou services, leur permettant ainsi de développer des compétences entrepreneuriales essentielles.

Injaz Al-Maghrib, à travers ses initiatives, contribue activement à préparer les jeunes marocains à l’entrepreneuriat, en leur offrant des opportunités concrètes pour comprendre et expérimenter le monde de l’entreprise. Cette année, plus de 6 230 étudiants issus de 101 établissements à travers le Royaume ont participé au programme, témoignant de l’intérêt grandissant des jeunes pour l’entrepreneuriat.

À travers des partenariats stratégiques à forte valeur ajoutée, comme son soutien au « Company Program », inwi réaffirme son engagement en faveur de la nouvelle économie digitale et de la promotion de l’innovation au Maroc. En accompagnant la croissance des startups marocaines, inwi contribue ainsi à l’essor de l’écosystème entrepreneurial du pays.

Le prix I-Tech, décerné à la Junior Entreprise Sparks, traduit l’engagement de inwi à soutenir l’innovation technologique et l’entrepreneuriat digital des jeunes. À travers le « Company Program », inwi confirme son rôle de catalyseur du numérique au Maroc et met en valeur l’impact d’Injaz Al-Maghrib dans la formation des futurs entrepreneurs.