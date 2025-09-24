Ressources naturelles : Cartographie des gisements africains

A l’heure où l’on parle de ruée sur les minerais rares et stratégiques, les pays africains mettent le cap sur une exploitation valorisée de leurs ressources. Zoom sur les principaux minerais stratégiques, mais aussi sur les autres ressources naturelles africaines.

Mines : Du diamant et du cobalt stratégiques !

Selon la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, le continent possède 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamant, 40% de celles de chrome et 28% de celles de manganèse. Il y a aussi des matières premières stratégiques telles que le cobalt, que l’on retrouve le plus souvent en République Démocratique du Congo (RDC). Elles sont utilisées dans la médecine, l’industrie de l’armement et nucléaire. La RDC couvre à elle seule 34% de la production du continent en diamants.

Ce pays fournit également 13% de la production de cuivre. La Guinée couvre à elle seule près de 95% de la production africaine en bauxite, qui sert principalement à fabriquer l’aluminium, après une première transformation en alumine. Quant au Niger, il fournit à lui seul 44% de l’uranium africain, avec une production estimée à 4 millions de tonnes. Son sous-sol est aussi riche en calcaire, argent, étain et gypse.

Énergies : du sous-sol au soleil !

Qui parle de ressources énergétiques en Afrique fait référence à celles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. D’ailleurs, les réserves de pétrole des 10 plus grands pays pétroliers du continent africain sont estimées à 122,5 milliards de barils, soit autour de 10% des réserves mondiales. Quant au gaz, les réserves prouvées de gaz naturel en Afrique sont estimées à 14,4 billions de mètres cubes, soit 7,3% du total mondial. Quant aux énergies renouvelables, elles sont celles de l’avenir.

Face à la fin annoncée des ressources en hydrocarbures, le renouvelable commence à prendre le relais, notamment le solaire, l’éolien, la biomasse et l’énergie géothermique. Ce secteur commence à attirer d’importants investissements, à l’instar de la Centrale solaire Noor de Ouarzazate, au Maroc.

Plus de 60% de terres arables !

Qui parle de ressources agricoles et forestières pense forcément à l’Afrique. En plus du poumon vert qu’est le bassin du Congo, viennent à l’esprit ces millions d’hectares de terres arables, notamment les 65% qui attendent d’être mises en valeur.

Pour l’essor du secteur agricole, plusieurs pays ont lancé des stratégies dans ce secteur. L’une des plus réussies est le Plan Maroc Vert, considéré par la FAO comme un exemple à suivre en Afrique. Pour sa part, le Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) de l’Union africaine est l’un des cadres continentaux de l’Agenda 2063. Il vise à accroître les investissements agricoles.

La Banque africaine de développement (BAD) fait également de l’agriculture un de ses piliers fondamentaux pour réduire la pauvreté dans le continent.

Ressources halieutiques : De Tanger au Cap !

En plus d’être ceinturée par plusieurs mers et océans, l’Afrique est également le continent qui détient les eaux les plus chaudes et, par conséquent, des plus poissonneuses et riches en milieu marin. Sur ce point, l’ensemble des pays disposant d’une façade maritime sont bien servis.

Ce qui explique la multiplication des accords de pêche, souvent décriés au passage. En effet, du fait de sa croissance démographique relativement importante, avec une population qui ne cesse d’augmenter d’année en année, le déficit commercial de produits halieutiques de l’Afrique ne cessera de se creuser.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO