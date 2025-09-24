Énergie : davantage d’investissements en Afrique ?

La grand-messe africaine du secteur énergétique prévoit de réunir quelque 7.000 délégués africains et du monde entier pour parler des investissements et des évolutions du secteur des hydrocarbures et des énergies sur le continent. D’importantes annonces y sont attendues.

Le plus grand rendez-vous africain consacré à l’énergie, l’African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy, fait son retour du 29 septembre au 3 octobre au Cap, en Afrique du Sud. Cet évènement offre une plateforme stratégique aux entreprises pour investir, nouer des partenariats et faire avancer les projets énergétiques africains. Quelque 7.000 délégués, représentant les acteurs internationaux et régionaux du secteur énergétique, doivent s’y retrouver.

L’AEW revient à un moment critique pour le secteur énergétique africain. Sous l’effet de l’urbanisation et de la croissance économique accélérée, la demande énergétique africaine devrait augmenter de manière significative dans les années à venir. En réponse, les pays entreprennent des réformes ambitieuses en vue d’obtenir de nouveaux capitaux et de créer des systèmes énergétiques fiables à travers le continent.

Les investisseurs mondiaux et les développeurs de projets ont commencé à augmenter leurs dépenses, les dépenses d’investissement dans le pétrole et le gaz devant atteindre à elles seules 54 milliards de dollars en 2030.

Décideurs

Quant aux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures, ils sont également en hausse. Cependant, l’Afrique ayant besoin de 240 milliards de dollars d’investissements énergétiques annuels pour atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques, il reste encore beaucoup à faire en matière d’investissements. En réunissant sous un même toit les décideurs politiques, les investisseurs et les opérateurs, l’événement produira des résultats mesurables.

Dans ce contexte, l’AEW 2025 se veut une plateforme de premier plan pour conclure des accords, faire progresser les investissements et atteindre les objectifs énergétiques de l’Afrique.

«En réunissant sous un même toit les décideurs politiques, les investisseurs et les opérateurs, l’événement produira des résultats mesurables : de nouveaux projets, de nouveaux partenariats et des accords historiques qui redessineront la carte énergétique de l’Afrique. AEW : Invest in African Energy est passé d’une simple conférence à un véritable mouvement», déclare Tomás Gerbasio, vice-président commercial et stratégique de l’African Energy Chamber.

30 pays présents

L’AEW propose un programme élargi comprenant cinq volets principaux ainsi que des étapes techniques, l’événement couvre l’ensemble du secteur énergétique et sa chaîne de valeur. Parmi eux, «l’AEW Townhall», qui réunit les chefs d’État, les ministres et les PDG africains afin de définir l’agenda pour l’avenir énergétique du continent. Ces programmes iront des tables rondes à des interviews sur scène, en passant par des discussions de groupe et des présentations de pays.

Les discussions seront animées par des leaders du secteur et des représentants gouvernementaux, notamment les présidents de la République centrafricaine ou encore du Nigeria, tandis que des délégations ministérielles de plus de 30 pays y participeront. Des partenaires mondiaux tels que l’Union européenne, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, la Chine, l’Australie, le Brésil, la Russie, le Canada, le Royaume-Uni, entre autres, se sont joints à l’événement, soulignant son rôle de forum mondial.

Licences d’exploitation énergétique : La Guinée équatoriale prépare de grosses annonces

La Guinée équatoriale fera son annonce très attendue concernant le cycle d’octroi de licences EG 2026 lors de l’African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy. L’annonce est prévue pour lundi 29 septembre et présentera les détails du nouveau cycle d’octroi de licences qui sera lancé en 2026.

Ce cycle s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du pays visant à accélérer la croissance en amont, à attirer de nouveaux investissements et à ouvrir des opportunités d’exploration et de production offshore. L’annonce sera faite officiellement lors d’une session de haut niveau intitulée «La nouvelle campagne d’exploration de la Guinée équatoriale» à l’AEW 2025, dirigée par Antonio Oburu Ondo, ministre des Hydrocarbures et du Développement minier de la Guinée équatoriale.

L’annonce du cycle d’octroi de licences EG 2026 intervient à un moment charnière pour la Guinée équatoriale, dans un contexte marqué par une série d’événements récents qui soulignent le regain d’intérêt international pour le secteur pétrolier et gazier du pays.

