La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 septembre 2025 - 10:30
La Bourse de Casablanca a démarré dans le vert vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,14% à 19.826,16 points (pts). Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,16% à 1.618,15 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,22% à 1.354,38 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,59% à 1.972,43 pts.

Aux valeurs individuelles, Immorente Invest (+5,66% à 94,88 DH), Totalenergies Marketing Maroc (+5,6% à 1.885 DH), Sonasid (+2,5% à 2.701 DH), Med Paper (+1,73% à 31,79 DH) et Résidences Dar Saada (+1,58% à 186,9 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Afric Industries S.A (-4,02% à 329,2 DH), Lesieur Cristal (-3,48% à 272 DH), Wafa Assurance (-3,4% à 5.055 DH), Auto Hall (-2,54% à 97,46 DH) et Disty Technologies (-2,45% à 394,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,09%.


