Clôture: La Bourse de Casablanca accentue ses pertes

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a accentué ses pertes lundi à la clôture, son indice principal, le MASI, perdant 1,11% à 19.609,77 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 1,16% à 1.600,79 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,1% à 1.333,69 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, cédé 0,74% à 1.956,71 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des replis respectifs de 1,21% à 18.590,51 pts et 1,05% à 16.957,71 pts.