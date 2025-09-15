La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,41% à 19.911,43 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,51% à 1.627,87 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,49% à 1.355,08 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,34% à 1.978,09 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,23%.