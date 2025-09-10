La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 1,64% à 19.842,32 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est adjugé 1,75% à 1.622,27 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 1,71% à 1.355,02 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 1,23% à 1.934,64 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 1,78% à 18.917,89 pts et 1,72% à 17.149,08 pts.