Marrakech: Pandora célèbre l’ouverture officielle de sa boutique à M Avenue

Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde, poursuit son expansion au Maroc avec l’ouverture officielle d’une nouvelle boutique sur la prestigieuse M Avenue à Marrakech.

Cette nouvelle adresse porte à sept le nombre total de boutiques de la marque en seulement un an, réparties dans cinq grandes villes : Casablanca, Marrakech, Rabat, Fès et Tanger.

Plus qu’une simple boutique, ce nouvel espace propose un concept inédit visant à rendre le shopping plus intuitif et à enrichir l’expérience client. Dès leur entrée, les visiteurs bénéficieront d’un parcours fluide, de « zones cadeaux » interactives et d’un voyage soigneusement conçu à travers les dernières collections de Pandora. Unique à ce lieu, un atelier de gravure permettra aux clients de personnaliser leurs bijoux et de les rendre encore plus précieux.

Ancrée dans l’esprit de la nouvelle campagne « BE LOVE » de Pandora, la boutique célèbre l’amour comme une force universelle – à travers les générations, les identités et les moments. Chaque bijou, des charms porteurs de sens aux bagues élégantes et colliers lumineux, est conçu pour exprimer cet amour et transformer les émotions en trésors durables.

Pour marquer cet événement spécial, Ouidad Lemniai, ambassadrice de la marque Pandora au Maroc, nous a honorés de sa présence lors de l’ouverture, créant un moment unique de connexion entre la marque, ses valeurs et sa communauté.

« L’ouverture de cette boutique à M Avenue représente une étape clé dans notre mission d’être toujours plus proches de nos clients au Maroc. Marrakech est une ville inspirante, où tradition et modernité se rencontrent – un parfait reflet de l’esprit Pandora. »

— Ahmed Lazrak, Country Manager, Pandora Maroc

La boutique de M Avenue s’ajoute aux adresses suivantes de Pandora :

• Casablanca : Aeria Mall, AnfaPlace

• Marrakech : Carré Eden, M Avenue

• Rabat : Le Carrousel Mall

• Fès : Borj Fès

• Tanger : Socco Alto

L’intégralité de la collection Pandora est également disponible en ligne sur www.pandorashop.ma.