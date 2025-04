Le Kia EV3 remporte deux distinctions internationales majeures

Le Kia EV3, nouveau SUV compact 100 % électrique, connaît un début d’année 2025 exceptionnel en remportant deux distinctions internationales majeures. Il a été sacré Voiture Mondiale de l’Année 2025 lors des World Car Awards, et a reçu le prix “Best of the Best” dans la catégorie Automobiles et Véhicules au Red Dot Award : Product Design 2025.

Après la victoire de l’EV9 en 2024 et le triomphe de l’EV6 en 2022, cette dernière reconnaissance souligne le leadership continu de Kia dans l’établissement de nouvelles références de design sur la scène mondiale et le succès continu de ses produits EV.

Ces récompenses témoignent du leadership mondial de Kia en matière de design, d’innovation technologique et de solutions de mobilité durable.

Un doublé historique pour le Kia EV3

Le Kia EV3 a été couronné Voiture Mondiale de l’Année 2025 à l’issue d’un processus rigoureux mené par un jury de 96 journalistes automobiles internationaux, représentant 30 pays. L’annonce a été faite lors du Salon International de l’Automobile de New York.

« C’est un immense honneur pour toute l’équipe Kia de voir le EV3 recevoir ce titre. Cette récompense souligne le rôle de leader mondial de Kia dans l’offre de solutions de mobilité durables, à la pointe de la technologie et du design, et démontre comment le EV3 redéfinit l’expérience utilisateur à l’échelle mondiale », a déclaré Ho Sung Song, Président et CEO de Kia.

À cette consécration s’ajoute le prix “Best of the Best” décerné par le Red Dot Award, l’un des concours de design les plus prestigieux au monde, dans la catégorie Automobiles et Véhicules. Kia recevra officiellement cette distinction lors du Red Dot Gala, le 8 juillet 2025 à Essen, en Allemagne.

« Après le succès de l’EV9 l’an dernier, cette nouvelle reconnaissance pour le EV3 reflète la passion et l’engagement de Kia Design et de nos collaborateurs dans le monde entier pour offrir des solutions de mobilité pertinentes et inspirantes », a déclaré Karim Habib, Vice-président exécutif et Directeur du design mondial chez Kia.

Un design affirmé et responsable

Le Kia EV3 incarne la philosophie de design “Opposites United” de la marque, qui associe des éléments contrastés pour créer un véhicule émotionnel et fonctionnel. Son design extérieur audacieux s’appuie sur une silhouette dynamique, des épaules larges, une intégration fluide du hayon et des phares verticaux affirmés. À l’intérieur, l’habitacle spacieux et modulable accueille confortablement cinq passagers, avec un écran panoramique, une console centrale avec table coulissante, et des solutions de rangement intelligentes.

Avec une autonomie de 605 km et une recharge rapide de 10 à 80 % en seulement 31 minutes (*), le EV3 offre également des technologies de pointe : assistant intelligent, systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et mises à jour à distance (OTA).

Le Kia EV3 en chiffres clés :

• Voiture Mondiale de l’Année 2025 – World Car Awards

• “Best of the Best” – Red Dot Award : Product Design 2025

• Autonomie* : 605 km (version EV3 81,4 kWh, norme WLTP)

• Recharge : 10 à 80 % en 31 minutes*

• Technologies intégrées : IA, ADAS, OTA

Ces deux distinctions majeures consacrent non seulement l’excellence du Kia EV3, mais réaffirment également la position de Kia en tant qu’acteur incontournable de la mobilité électrique mondiale. En combinant design visionnaire, technologies avancées et engagement durable.