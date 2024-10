Huawei dévoile sa nouvelle tablette MatePad SE 11″ au Maroc

Huawei annonce la sortie de la tablette HUAWEI MatePad SE 11″, conçue pour une productivité améliorée et une expérience visuelle optimale. Cette nouvelle tablette est adaptée à différents usages du quotidien, pour grands et petits.

Dotée d’un écran FHD+ de 11 pouces avec un rapport écran/corps de 85 %, cette tablette garantit un confort oculaire grâce à des fonctionnalités comme la réduction de la lumière bleue et le mode Flicker-Free certifié TÜV Rheinland. Idéale pour le travail, le divertissement et l’apprentissage, la HUAWEI MatePad SE 11″ est disponible au Maroc à partir de 2299 dirhams pour la version LTE et 2899 dirhams pour la version Wi-Fi.

Avec une batterie de 7700 mAh, la HUAWEI MatePad SE 11″ offre jusqu’à 10 heures de lecture vidéo HD, idéale pour une utilisation prolongée. Sa fonction de charge rapide de 22,5 W permet une recharge complète en 140 minutes. De plus, elle intègre des technologies avancées d’économie d’énergie, faisant de cette tablette un compagnon fiable pour les déplacements comme pour un usage domestique.

Compatible avec le stylet HUAWEI M-Pen lite, la tablette offre une expérience d’écriture naturelle, idéale pour la prise de notes ou les croquis. La collaboration multi-écrans permet aux utilisateurs de connecter facilement la tablette à leur smartphone ou PC, facilitant ainsi le transfert de fichiers et la gestion de tâches complexes.

La HUAWEI MatePad SE 11″ inclut également un espace dédié aux enfants, sécurisé et enrichi de contenus éducatifs. Cette tablette est disponible en édition spéciale pour enfants, avec des accessoires adaptés, offrant ainsi un excellent choix pour toute la famille.