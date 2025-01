Société Générale Maroc, partenaire de la 3ème édition du Festival du Livre Africain de Marrakech

Société Générale Maroc a le plaisir d’annoncer son soutien à la 3 ème édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM), qui se déroulera du 30 janvier au 2 février 2025.

Véritable rendez-vous culturel, le FLAM réunira des auteurs, éditeurs et passionnés autour d’une célébration des littératures africaines. Avec une programmation variée, ce festival promet des moments forts à travers des rencontres littéraires, des débats, des ateliers et des projections qui mettent en lumière la richesse et la diversité des œuvres africaines.

En soutenant cet événement, Société Générale Maroc confirme son engagement en faveur de la culture et de la promotion des talents du continent. Ce partenariat reflète la volonté de la banque de contribuer activement au rayonnement des initiatives qui célèbrent le patrimoine et l’innovation culturelle.

S.L.