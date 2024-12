Daouda Sow : “Nous notons une émergence d’acteurs locaux dans la cybersécurité”

Selon un rapport publié par l’Union Africaine, les entreprises africaines ont perdu plus de 3,5 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité. Interview avec Daouda Sow, qui dirige l’entreprise spécialisée dans la cybersécurité, Techso Group. Il nous fait l’état des lieux du secteur en Afrique.

à l’heure où l’on parle de l’essor de l’intelligence artificielle, comment évolue le marché de la cybersécurité en Afrique ?

Le marché de la cybersécurité en Afrique est en pleine expansion, en raison de la croissance rapide de la connectivité Internet et de la numérisation croissante des processus métiers au niveau des secteurs publics, les administrations comme au niveau des secteurs privés.

Selon un rapport publié par l’Union africaine, les entreprises africaines ont perdu plus 3,5 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité. C’est une perte financière significative pour des économies émergentes qui ont besoin d’investissements pour se développer et répondre aux besoins croissants des populations de plus en plus connectées.

Quels sont les défis de ce marché et, surtout, comment évolue la législation ?

Au demeurant, l’Afrique est de plus en plus consciente de la nécessité de protéger ses infrastructures critiques, ses entreprises et ses citoyens contre les cybermenaces.

Le marché est caractérisé par des demandes croissantes de services de cybersécurité tels que les audits de sécurité, les intégrations de solutions de sécurisation des systèmes d’informations, les centres d’opérationnels de veille, de supervision et de réponse aux incidents de sécurité (SOC par exemple), la conformité aux standards internationaux (PCI DSS, ISO27001, Etc..), la gouvernance et la continuité des services.

Ce marché est aussi insufflé par le dynamique des législations nationales en matière cybersécurité, du fait de la prise de conscience des États africains des menaces cyber. Cependant, il y a plusieurs défis à relever encore, tels le manque de ressources qualifiées et le manque de sensibilisation des décideurs entraînant des investissements insuffisants dans la cybersécurité.

Est-ce qu’il y a des acteurs africains dans le secteur de la cybersécurité sur le continent ?

Oui, il y a plusieurs acteurs africains dans le secteur de la cybersécurité, qui fournissent divers services allant de la consultation en matière de sécurité à la formation en passant par la gestion des risques et la réponse aux incidents. Nous notons une émergence d’acteurs locaux de plus en plus spécialisés en cybersécurité pour répondre à ces enjeux.

Il y a également une forte présence des grandes entreprises internationales, à travers leurs filiales avec des acteurs locaux, qui adressent ce besoin dans le continent. De plus en plus, les organisations africaines reconnaissent l’importance d’avoir une approche locale pour traiter les questions de cybersécurité, ce qui contribue à l’émergence d’un écosystème de cybersécurité solide sur le continent.

Vous faites partie de ces acteurs africains. Comment se présente la réalité de vos activités ?

Techso Group, basée au Maroc, au Sénégal et en France, est une entreprise africaine, spécialisée en cybersécurité. Avec une vision 360° de la cybersécurité. Elle accompagne des opérateurs d’infrastructure critique, des secteurs financiers et industriels qui font face à de nouvelles menaces et à de nouvelles contraintes réglementaires et de conformité.

Techso Group dispose de plusieurs accréditations de pointe dans le domaine de la cybersécurité, telles que PCI QSA, service provider CSP SWIFT et qualifiée Prestataire d’Audit de Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI). Ces accréditations nous permettent d’accompagner nos clients dans leurs projets de conformité réglementaires.

Cependant, je voudrais attirer l’attention sur un constat sur le continent. Plusieurs entreprises qui ne disposent pas de compétences, de retour d’expériences, se lancent dans ce domaine parce que des opportunités se présentent. Les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la cybersécurité doivent mettre en priorité la formation de leurs équipes pour apporter une réelle valeur ajoutée à leurs clients.

Comment les opérateurs africains font-ils face à la concurrence étrangère ?

Les opérateurs africains sont confrontés à une concurrence importante de la part des entreprises étrangères dans le domaine de la cybersécurité. Pour y faire face, ils adoptent plusieurs stratégies, notamment développer une expertise locale : les entreprises africaines investissent dans la formation et le développement des compétences de leur personnel afin de fournir des services de cybersécurité de haute qualité.

Elles doivent aussi se concentrer sur des solutions adaptées au marché africain : les entreprises locales sont bien placées pour comprendre les défis et les besoins spécifiques du marché africain. Elles proposent donc des solutions sur mesure qui répondent aux exigences locales.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO