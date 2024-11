« Banque de Projets Tourisme » : une nouvelle plateforme pour dynamiser l’investissement dans le secteur

Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS), en collaboration avec la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), a dévoilé la nouvelle « Banque de Projets Tourisme » le 7 novembre.

Cette plateforme numérique inédite vise à transformer l’investissement touristique en proposant un catalogue de plus de 200 projets, prêts à être déployés dans toutes les régions du Royaume. Conçue pour attirer les jeunes entrepreneurs et les investisseurs, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 pour le tourisme, qui ambitionne d’atteindre les 26 millions de visiteurs et de faire du Maroc une destination incontournable.

La Banque de Projets Tourisme propose des opportunités d’investissement diversifiées, avec des budgets allant de 100 000 à 10 millions de dirhams, et couvre 14 filières touristiques allant de l’écotourisme aux sports aériens. Chaque projet inclut une fiche détaillée indiquant les besoins en investissement, le chiffre d’affaires projeté, la rentabilité, et les emplois créés. L’objectif est de simplifier le processus pour les investisseurs en leur offrant des projets clés en main, alignés avec les tendances actuelles du marché touristique et les spécificités de chaque région. « Cette plateforme innovante permet de sélectionner rapidement les projets les plus prometteurs grâce à des filtres par région et par type d’activité », a déclaré la ministre Fatim-Zahra Ammor.

Au-delà de la mise à disposition d’opportunités, la Banque de Projets Tourisme accompagne les investisseurs dans toutes les étapes de leur projet, depuis la planification jusqu’à l’exécution. Elle intègre un accès aux subventions étatiques et propose des formations via des programmes comme Go Siyaha et Cap Hospitality. Ce soutien complet s’étend aux mécanismes de financement et de subventions, contribuant ainsi à réduire les barrières d’entrée dans le secteur, tout en répondant aux attentes des voyageurs modernes en matière d’innovation et de durabilité.

En facilitant l’implantation de projets dans les 12 régions du Royaume, la plateforme stimule le développement régional et contribue à la diversification de l’offre touristique. Des initiatives spécifiques par région, comme des centres de « digital nomads » à Souss-Massa, des excursions en bateau à fond de verre dans l’Oriental, et des navettes écologiques à Marrakech-Safi, permettent d’adapter l’offre aux atouts naturels de chaque zone. Avec cette plateforme, le Maroc entend attirer de nouveaux investissements et renforcer son attractivité en misant sur une stratégie innovante et durable pour son tourisme.