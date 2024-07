Nouvelles technologies : la FM6SIPS opte pour une approche proactive

Répondre aux besoins croissants du secteur de la santé est un impératif. La démarche proactive adoptée par la Faculté Mohammed VI des Sciences Infirmières et des Professions de la Santé (FM6SIPS) lui permet de prodiguer des formations spécialisées distinguées. Dans la même perspective, de nouvelles filières sont prévues dès la rentrée prochaine.

La Faculté Mohammed VI des Sciences Infirmières et des Professions de la Santé, relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui propose des programmes de formation de haut niveau reconnus par l’État, s’inscrit dans une démarche proactive en matière d’intégration de nouvelles technologies dans son programme de formation.

En effet, la FM6SIPS répond à cette dynamique en intégrant des filières et des options qui répondent aux exigences du marché marocain et international, grâce à une étroite collaboration avec des experts du secteur de la santé.

«Nous analysons les tendances actuelles et anticipons les besoins futurs en matière de compétences. Cela se traduit par le développement de programmes de formation innovants et spécialisés, visant à préparer nos étudiants à réussir dans un environnement de santé en constante évolution. Notre offre de formation est régulièrement actualisée pour intégrer les progrès scientifiques et technologiques, ainsi que les nouvelles méthodes de gestion de la santé et des soins», souligne Pr.Rachid Fares, doyen de la FM6SIPS.

Infrastructure

En termes d’approche pédagogique, la FM6SIPS fait partie d’un écosystème complet intégrant deux hôpitaux universitaires (l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura et l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa), des centres de simulation, un centre de formation continue, des laboratoires et un centre de recherche.

Pour le top management, cette particularité constitue un avantage majeur pour les étudiants, car toutes ces structures offrent des opportunités de stages et de pratique tout au long de leur parcours universitaire. Outre les formations en présentiel axées sur les travaux pratiques, les travaux dirigés et les simulations sur des mannequins, la FM6SIPS propose des cours en ligne intégrant les nouvelles technologies.

Par ailleurs, et dans le but de mieux répondre aux besoins du secteur de la santé, la FM6SIPS prévoit d’introduire de nouvelles filières, notamment l’Ergothérapie. Cette discipline est centrée sur la prise en charge des personnes à besoins spécifiques ou ayant des problèmes de mobilité. De plus, la FM6SIPS envisage de lancer la filière Audioprothèse, en collaboration avec les médecins ORL. Ces programmes innovants visent à former des professionnels qualifiés dédiés à améliorer la qualité de vie des individus. De plus, l’offre de formation de la FM6SIPS comprend des programmes allant du niveau licence au doctorat.

En ce qui concerne le cycle de licence, les filières incluent les Sciences infirmières avec des spécialisations telles que Infirmier polyvalent, Infirmier en néonatologie et pédiatrie, Infirmier en bloc opératoire, et Infirmier en anesthésie et réanimation. Les Sciences de Nutrition et Techniques de Santé offrent des spécialisations en Techniques de Laboratoire, Techniques d’Imagerie médicale, Nutrition et Diététique. La FM6SIPS propose également des formations en Sciences de rééducation et réhabilitation, comprenant l’Orthoptie, la Kinésithérapie/Physiothérapie, la Psychomotricité et l’Orthophonie, qui, pour ces deux dernières filières, sont accessibles à tous les bacheliers, qu’ils soient scientifiques, littéraires ou économiques. En outre, la filière Sage-femme est également proposée de manière indépendante.

Au niveau du cycle de master, la FM6SIPS propose des filières spécialisées en Psychologie clinique, en Audiologie et Thérapies auditives, en Pratiques infirmières avancées en périnatalité, en Pratiques infirmières avancées en urgentologie et Gestion de catastrophes, en Pratiques infirmières, en Oncologie et Soins palliatifs, en Kinésithérapie musculosquelettique et du Sport, et en Nutrition clinique

