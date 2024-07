Bouchra By : ‘‘Il ne faut pas perdre la richesse de la créativité’’

Pour s’adapter à la mue technologique, HEM Business & Engineering School tient à suivre le mouvement pour rester compétitive sur le marché. Bouchra By, directrice générale de HEM, insiste sur la formation des enseignants afin d’intégrer les TIC dans leurs méthodes pédagogiques. Cependant, il s’avère crucial de maintenir la cadence et d’investir dans l’infrastructure et la formation continue pour rester à la page.

Le système d’enseignement a connu des transformations significatives, et pourtant les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous ?

Malgré tous les progrès réalisés, le système éducatif marocain fait face à plusieurs défis. D’abord, les inégalités persistantes entre les zones urbaines et rurales ont affecté l’accès et la qualité de l’éducation. La pandémie a également exacerbé les défis existants, notamment en termes de continuité pédagogique et d’accès aux ressources éducatives. Aussi, de nombreuses écoles, en particulier dans les zones rurales, manquent encore d’infrastructures adéquates et de ressources pédagogiques modernes.

En quoi l’introduction des nouvelles technologies peut-elle améliorer la donne ?

L’introduction des TIC dans le système éducatif marocain a apporté des améliorations notables en termes d’accès à l’information et de qualité de l’enseignement. Les TIC ont permis aux élèves et aux enseignants d’accéder à une vaste gamme de ressources éducatives en ligne, facilitant ainsi l’apprentissage et l’enseignement.

L’utilisation de tableaux interactifs, de plateformes d’apprentissage en ligne et d’autres outils numériques a rendu les cours plus interactifs et engageants. Des programmes de formation ont été mis en place pour aider les enseignants à intégrer les TIC dans leurs méthodes pédagogiques, améliorant ainsi la qualité de l’enseignement.

Les TIC ont aidé à réduire les écarts entre les zones urbaines et rurales en offrant des ressources éducatives accessibles à distance. Par ailleurs, plusieurs défis et obstacles sont à noter. En effet, la formation initiale des enseignants est souvent insuffisante, et il y a un besoin constant de formation continue pour suivre les évolutions technologiques. Il est donc crucial de continuer à investir dans les infrastructures, la formation des enseignants et l’égalité d’accès pour tous.

Comment HEM Business & Engineering School s’est adaptée aux nouvelles technologies ?

HEM Business School a su s’adapter aux évolutions technologiques en modernisant ses programmes, en établissant des partenariats stratégiques et en mettant en place des initiatives pour améliorer l’expérience des étudiants. Ces efforts permettent à HEM de rester compétitive et de préparer efficacement ses étudiants aux défis du marché du travail numérique. Plusieurs initiatives ont été prises pour intégrer les nouvelles technologies dans notre système éducatif et répondre aux besoins du marché du travail numérique. Le meilleur exemple étant le lancement de HEM Engineering School.

L’école d’ingénierie informatique propose un programme Bac+5. Ce programme est structuré en deux phases : un tronc commun de trois ans, axé sur les fondamentaux scientifiques et techniques, suivi de deux années de spécialisation en intelligence artificielle, data science, big data et aide à la décision. Aussi, les étudiants ont la possibilité de passer des certifications professionnelles reconnues (Microsoft, CISCO, Oracle), ce qui renforce leur employabilité.

De même, en tant que membre du plus grand réseau international canadien LCI Éducation, HEM bénéficie d’une expertise et de ressources technologiques globales pour améliorer ses programmes et offrir des opportunités internationales à ses étudiants. HEM a également mis en place plusieurs initiatives pour rendre la vie estudiantine une vraie expérience de vie pour ses étudiants, et ce, à travers le lancement du Student Empowerment Center.

Quid de l’intelligence artificielle ?

Les Business Schools à travers le monde, y compris au Maroc, ont rapidement intégré l’IA dans leurs programmes pour préparer les étudiants aux défis du monde professionnel moderne. HEM Business & Engineering School a pris des mesures significatives pour intégrer l’IA dans ses programmes éducatifs, répondant ainsi aux besoins croissants du marché du travail numérique, et ce, en proposant un parcours académique en ingénierie informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle et big data.

Ce programme vise à former des ingénieurs capables de maîtriser les technologies de pointe et de répondre aux défis de l’industrie moderne. Les étudiants ont ainsi la possibilité de passer des certifications reconnues internationalement, telles que celles de Microsoft et CISCO, renforçant ainsi leur employabilité et leur expertise technique. Ils sont encouragés à travailler sur des projets pratiques utilisant l’IA, ce qui leur permet d’appliquer leurs connaissances théoriques à des situations réelles et de développer des compétences pratiques.

Par ailleurs, HEM propose également des programmes de formation continue pour les professionnels souhaitant se spécialiser ou se reconvertir dans le domaine de l’IA, assurant ainsi une mise à jour constante des compétences.

À votre avis, quelles sont les limites de l’IA dans l’enseignement ?

Bien que l’IA offre de nombreux avantages dans le domaine de l’éducation, elle présente également plusieurs limites et défis. L’un des principaux risques est la dépendance excessive des étudiants aux outils d’IA, ce qui peut entraîner une perte de compétences essentielles telles que la pensée critique et la résolution de problèmes. Les étudiants peuvent devenir dépendants des réponses générées par l’IA, négligeant ainsi le développement de leurs propres idées et analyses.

De plus, l’IA risque d’encourager une approche standardisée de l’enseignement et de l’évaluation, où les compétences et les performances des étudiants sont réduites à des mesures quantitatives. Cela peut négliger la diversité des talents, des styles d’apprentissage et des intérêts individuels, entraînant une perte de richesse et de créativité dans l’éducation.

