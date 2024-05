BANK OF AFRICA : la Charte de durabilité mise à jour

En tant que Groupe panafricain de référence, présent dans plus de 30 pays, leader en termes de Durabilité, acteur d’une finance à impact promouvant les échanges et les investissements dans le Continent et au service des Africains du monde, BANK OF AFRICA actualise sa Stratégie de Durabilité, améliorant les engagements du Groupe et préservant son leadership.

Le Groupe BANK OF AFRICA avait très tôt solennisé, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun, son adhésion aux principes universels Sociaux, Environnementaux et d’Ethique des affaires, regroupés en une première Charte RSE, officiellement publiée en mars 2018.

Pour améliorer la pertinence et l’impact de ses engagements et afin de les aligner avec sa stratégie 2030, le Groupe a actualisé sa Charte dans une nouvelle version en cinq axes :

Intégration proactive de la durabilité à la Gouvernance du Groupe et au pilotage de ses

performances; Offres et services innovants pour la résilience au changement climatique et la transition

environnementale; Confiance dans le capital humain et création de valeur avec les talents du Groupe; Conjugaison de la confiance de nos clients et leur satisfaction avec la croissance de nos parts de marché; Préservation du Leadership en tant qu’acteur du développement humain et territorial.

Cette nouvelle stratégie de Durabilité a vocation à guider le Groupe BANK OF AFRICA et ses différentes structures à prendre activement en compte les facteurs de durabilité ESG pour les ériger en facteurs de succès, dans l’exercice de ses missions professionnelles et dans les interactions avec l’ensemble de ses parties prenantes. Elle doit également permettre aux partenaires de la Banque attentifs à son modèle de croissance, de mieux connaître et de bien évaluer la réciprocité du lien entre sa qualité de service, son rôle sociétal, ses résultats commerciaux et sa stratégie de Durabilité.





Cette démarche vise à aligner l’engagement du Groupe avec les nouveaux défis nationaux et internationaux en matière de résilience climatique, de finance à impact, de centricité client et de diversité & inclusion, poursuivant ainsi un modèle de croissance responsable, à la fois et indissociablement, centré sur le client et sur le développement et la préservation du leadership de la Banque sur le plan Environnemental, Ethique, Social, Sociétal et de Gouvernance (ESG).

BANK OF AFRICA marque encore une fois son engagement à servir chaque client à travers des produits et une relation aux meilleurs standards, tout en gérant les risques avec rigueur et en continuant à investir dans les talents de son capital humain, dans les technologies de pointe et dans le respect des droits et la satisfaction des attentes et des intérêts légitimes de ses différentes parties prenantes et de ses communautés.