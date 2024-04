Les Laboratoires Vilion : un phare de l’industrie cosmétique au Maroc

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc s’engage dans une transformation économique majeure, pour créer un secteur industriel dynamique et diversifié. Cette initiative vise à générer des emplois, stimuler la croissance économique et réduire les disparités régionales. Une attention particulière est accordée à la régionalisation pour promouvoir le développement industriel dans toutes les régions du pays, réduisant ainsi les écarts entre zones urbaines et rurales.

Vers l’Émergence de la Cosmetic Valley en Afrique

Le Maroc aspire à devenir la « Cosmetic Valley » de l’Afrique, capitalisant sur ses ressources naturelles précieuses et sa main-d’œuvre qualifiée. Avec une position géographique stratégique et des infrastructures industrielles solides, le pays offre un cadre propice au développement et à la promotion de l’industrie cosmétique à l’échelle régionale et

Les Laboratoires Vilion : Une Avancée Majeure dans l’Industrie Cosmétique





Les Laboratoires Vilion représentent une avancée significative dans l’industrie cosmétique marocaine. Situés à Beni Mellal, ses laboratoires ultramodernes sont équipés de technologies de pointe pour la production de produits cosmétiques de haute qualité, répondant aux normes internationales les plus strictes.

Avec des investissements de 380 millions de dirhams sur trois phases, les Laboratoires Vilion s’engagent dans une démarche d’excellence, visant à offrir des produits innovants et de haute qualité sur les marchés locaux et internationaux. Leur engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et du développement durable les positionne en tant que leader de l’industrie cosmétique au Maroc.

Les Laboratoires Vilion représentent un modèle d’excellence dans l’industrie cosmétique. Avec des installations ultramodernes sur une superficie de 12.365 mètres carrés, ils emploient plus de 500 personnes directement et indirectement. Leur capacité de production, de 16 millions de cans annuelles pour les aérosols et plusieurs dizaines de millions d’unités de produits cosmétiques, répond à une demande croissante sur le marché.

Fondés par Hassan Bennis, une figure éminente de l’industrie pharmaceutique, leur objectif est de promouvoir l’industrie cosmétique locale et internationale, en valorisant le label « Made in Morocco » et en créant des emplois et de la valeur ajoutée dans la région de Béni Mellal et au niveau national.

Les Laboratoires Vilion ont investi dans une ligne aérosol entièrement automatisée, avec une capacité de production de 16 millions d’unités par an, une première au Maroc et en Afrique. Leurs installations hautement technologiques permettent la fabrication de divers produits cosmétiques, avec des équipements spécialisés tels que des mélangeurs à froid et des turbo-émulsionneurs sous vide. Ils disposent également de lignes automatisées de remplissage et de conditionnement pour une variété de contenants, assurant ainsi un processus de production efficace et conforme aux normes de qualité les plus élevées.

Engagement Qualité : Une Priorité pour les Laboratoires Vilion

La qualité est au cœur de l’approche des Laboratoires Vilion, depuis la conception de leur unité industrielle jusqu’au contrôle qualité rigoureux à toutes les étapes de production. Avec une certification ISO 22716 en cours et un engagement envers l’amélioration continue, les Laboratoires Vilion visent l’excellence dans tous les aspects de leur activité.