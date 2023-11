inwi et l’Ausim : ensemble pour guider les entreprises dans leur transition numérique (VIDEO)

inwi organise, en partenariat avec l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (Ausim), la 6ème édition des « Rencontres Entreprises ». Cet événement annuel vise à sensibiliser les professionnels et les entreprises aux enjeux et aux opportunités qu’offre la transition numérique, et les accompagner pour adopter les outils et les pratiques nécessaires pour réussir cette transformation.

Les Rencontres Entreprises, rendez-vous incontournable dédié à la transformation digitale des entreprises, annoncent avec enthousiasme leur 6ème édition qui se déroulera dans plusieurs villes du Royaume. Cette année, le thème central sera « Quels défis pour une entreprise performante à l’ère du Digital ? ».

La 5ème édition a connu un franc succès, avec la participation de plus de 600 entreprises de divers secteurs d’activités avec une forte présence de la PME / PMI de différentes régions du Royaume. Fort de cet engouement, la 6ème édition promet d’aller encore plus loin dans l’exploration des enjeux de la transformation digitale.

https://www.youtube.com/watch?v=ulX0s2ffUog&ab_channel=LeSiteinfo

Au programme, des sujets stratégiques seront abordés, tels que l’exploitation de la data pour créer de la valeur, le rôle crucial du cloud en tant qu’outil accélérant la digitalisation des PME, la protection des données ainsi que des études de cas concrets permettant de retenir les meilleures pratiques à adopter pour chaque enjeu.

Acteur de référence de l’inclusion numérique au Maroc, l’opérateur global s’engage activement dans l’accélération de la digitalisation des entreprises. inwi demeure à la pointe de l’état de l’art de l’industrie grâce à un accompagnement continu et des solutions innovantes de services de mobilité, d’ IoT, de connectivité, de Cloud et de Cybersécurité.