Mehdi Benatia: « Le Mondial au Maroc serait une fête pour toute l’Afrique »

Dans cet entretien, le capitaine de la Sélection marocaine explique pourquoi il est important que le Maroc organise la Coupe du monde. « Pour l’économie, beaucoup de Marocains seront concernés… On est largement capables d’organiser un tel événement. J’espère qu’on aura cette Coupe du Monde. Au Maroc, il y a une ferveur qui existe nulle part ailleurs. Ce serait une fête pour tout un pays et pour toute l’Afrique. Tous les éléments sont réunis pour avoir un sacré spectacle », déclare Benatia.

