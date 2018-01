Les buts du Maroc face à la Guinée (CHAN 2018)

C’est grâce au Hat-trick d’un Ayoub Kaâbi des grands jours que le Maroc se qualifie en quart de finale du CHAN. Avec cette seconde victoire contre la Guinée, les locaux n’ont pas eu à attendre le dernier match contre le Soudan, le 21 janvier, pour valider leur ticket pour la suite de l’aventure. Les poulains de Jamal Sellami ont convaincu, défendu et attaqué dans une prestation digne des plus grandes équipes de football. Le joueur de Berkane a ouvert le score à la 27ème minute avant que la Guinée n’égalise, une minute après. A la 64ème minute, le Maroc double la mise au grand bonheur des supporters venus nombreux. Quatre minutes après, El Kaâbi inscrit le 3ème but des locaux et arrache le sésame de la qualification. Maintenant, tout se jouera contre le Soudan et la Mauritanie, vu que la Guinée est hors-course après cette seconde défaite.

Sur le même thème