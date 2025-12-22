VIDEO. CAN 2025 : l’Afrique du Sud prend le dessus sur l’Angola (2-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Afrique du Sud a réussi son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 en s’imposant face à l’Angola (2-1), lundi au Grand Stade de Marrakech, pour le compte de la première journée du Groupe B.

Les Bafana Bafana ont ouvert le score à la 20e minute par Oswin Appollis, auteur d’une frappe du pied droit sur une passe décisive de Lyle Foster.

L’Angola est revenu à hauteur à la 35e minute grâce à Show, qui a conclu du pied droit un centre de Fredy consécutif à un coup franc.

Au retour des vestiaires, l’Afrique du Sud, disposée en 4-4-2, a accentué sa pression face à une sélection angolaise alignée en 3-5-2.

Cette domination a été récompensée à la 51e minute, lorsque Moremi, entré en jeu à la pause, a conclu une contre-attaque rapide d’une frappe du pied gauche, sur une passe de Mokoena.

Malgré plusieurs tentatives angolaises en fin de rencontre, dont un corner dangereux à la 89e minute et un ultime changement offensif à la 90e+2, les Sud-Africains ont su préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final (90e+5).

Grâce à ce succès, l’Afrique du Sud prend la tête du Groupe B avec 3 points, à l’issue de cette première journée, en attendant la suite des rencontres de la poule.