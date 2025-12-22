Caftan, thé et danse : une chaîne hollandaise célèbre le Maroc (VIDEO)

Le plateau du studio sportif de la chaîne néerlandaise « Ziggo Sport » a suscité l’admiration des internautes, après avoir revêtu une identité résolument marocaine, malheureusement absente de certains plateaux du pays hôte.

L’animatrice de l’émission est apparue vêtue d’un caftan marocain, tandis que le thé marocain, servi par un jeune homme portant le traditionnel selham, était également à l’honneur, aux côtés des pâtisseries et de la musique marocaines.

Par ailleurs, plusieurs spectateurs présents sur le plateau portaient le maillot de la sélection marocaine et ont salué l’animatrice, qui mettait en valeur le caftan marocain, par des youyous.

Les images de l’ambiance du plateau de la chaîne néerlandaise, qui assurait la couverture de la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux éloges quant à l’idée et à la qualité de sa mise en œuvre.