Les 14 et 15 février prochains, CasablancaRun signe son grand retour pour une 5ᵉ édition placée sous le signe du collectif, du bien-être et du vivre-ensemble. Bien plus qu’un simple événement sportif, CasablancaRun s’affirme, au fil des éditions, comme un rendez-vous fédérateur, rassemblant citoyens, communautés sportives et organisations engagées autour d’une même ambition : encourager durablement l’activité physique et contribuer à un Maroc en meilleure santé.

Le temps d’un week-end, la promenade maritime de la Mosquée Hassan II se transformera en un véritable espace de mouvement et de partage. Courses, marche, fitness et nombreuses activités accessibles à tous seront proposées, encadrées par les communautés sportives locales, dans une ambiance conviviale et inclusive.

Grande nouveauté cette année : une course officielle avec dossards et chronométrage viendra enrichir le programme. Le départ sera donné face au boulevard Zerktouni, sur un parcours emblématique longeant l’océan, entre le Phare El Hank et la Marina de Casablanca.

Que l’on soit coureur aguerri, marcheur occasionnel ou simplement animé par l’envie de vivre un moment collectif, CasablancaRun incarne la force d’un mouvement qui dépasse le cadre sportif. L’événement s’inscrit pleinement dans la vision portée par TheCityRun, qui œuvre à faire émerger, ville après ville, une véritable culture du mouvement, du bien-être et de la cohésion sociale.

Ensemble, continuons à faire bouger les villes.

Voici le planning des activités: