Laylat Al Qadr: Omar El Kazabri rassemble des milliers de fidèles à la mosquée Hassan II

Par LeSiteinfo avec MAP

Comme à l’occasion de chaque Ramadan, la Mosquée Hassan II à Casablanca devient la destination incontournable des Casablancais, affichant toujours complet. Une grande affluence pendant les heures de prière qui a pris encore de l’ampleur jeudi lors de la veillée religieuse marquant Laylat Al Qadr (la nuit du destin).

Dans une ambiance empreinte de recueillement et de ferveur, des milliers de personnes se sont dirigées vers la Mosquée Hassan II pour prier la nuit durant en célébration de cette nuit bénie qui vaut mieux que mille mois.

Dans une déclaration à la MAP, Omar El Kazabri, célébrissime Imam de la Mosquée Hassan II, a souligné l’importance symbolique de cette nuit singulière qui marque la révélation des premiers versets du Saint Coran au prophète Sidna Mohamed, Prière et Salut soient sur lui, citant à l’appui, entre autres, ce verset coranique: « Nous l’avons faire descendre lors d’une nuit bénie’ ».

Il a élevé, à cette occasion, des prières, implorant le Tout-Puissant de préserver le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Pour sa part, Mohamed Mechane, président du Conseil des Oulémas de la Région de Casablanca-Settat, s’est dit impressionné par le nombre important des personnes venues prier à l’occasion de cette nuit sacrée dans l’enceinte de ce bel édifice religieux, marquée également par la clôture de « Sahih Al Boukhari’ » comme cela est de coutume.

Il a saisi cette occasion pour implorer le Très-Haut de préserver le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé et Lui accorder longue vie.

Dans des déclarations à la MAP, de nombreux Casablancais présents à cette veillée inégalable ont relevé le caractère sacré de cette nuit bénie, synonyme, pour eux, de clémence et de repentir, dans une majestueuse Mosquée d’une capacité de plus de 100.000 personnes qui favorise le recueillement et toujours archicomble pendant le mois sacré de Ramadan.

