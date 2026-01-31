FC Barcelone : Fermin Lopez prolonge son contrat jusqu’en 2031

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Fermin Lopez, a prolongé son contrat de deux ans, courant désormais jusqu’en juin 2031, a annoncé le club catalan vendredi.

Âgé de 22 ans, le joueur, champion d’Europe et champion olympique en 2024 avec la sélection espagnole, devrait officialiser cette prolongation avec le champion d’Espagne en titre dans les prochains jours.

Formé à La Masia, qu’il a intégrée à l’âge de 13 ans, Fermin Lopez a fait ses débuts avec l’équipe première le 19 septembre 2023 lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions face au Royal Antwerp.

Depuis, il s’est imposé comme un élément clé de l’effectif blaugrana, totalisant 113 apparitions pour 29 buts, tout en s’affirmant également avec la sélection espagnole.