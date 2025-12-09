Format, stades, villes hôtes… Le Maroc prêt pour la CAN 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le compte à rebours est lancé pour la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), que le Maroc s’apprête à accueillir du 21 décembre au 18 janvier 2026. Trente-sept ans après l’édition de 1988, le Royaume renoue avec la plus prestigieuse compétition du football africain, dans un contexte marqué par de grandes ambitions sportives et organisationnelles.

Depuis plusieurs années, le Maroc a multiplié l’organisation, avec brio, d’évènements continentaux et internationaux de premier plan. La désignation du Royaume par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour abriter la CAN-2025 constitue une reconnaissance non seulement de la qualité de ses infrastructures sportives, hôtelières et logistiques, mais aussi du développement constant que connait le football marocain et sa consécration comme acteur majeur et incontournable du paysage sportif en Afrique.

La CAN 2025 se déroulera dans plusieurs villes marocaines, reflétant ainsi l’essor socio-économique et infrastructurel que connaissent les différentes régions du pays. Les stades de Casablanca, Rabat (4 stades), Marrakech, Tanger, Agadir et Fès seront au cœur du dispositif mis en place par le Royaume pour assurer la réussite de cette compétition continentale. Chacun de ces sites a fait l’objet de travaux de rénovation, de reconstruction ou de mise à niveau, afin de répondre aux standards internationaux exigés par la CAF et la FIFA.

Les terrains d’entraînement, les réseaux de transport et les installations d’hébergement ont également été intégrés à une stratégie globale d’accueil des équipes, des supporters et des médias du continent et d’ailleurs.

Comme en 2023, la CAN 2025 réunira 24 sélections nationales, réparties en six groupes de quatre équipes. Le format, déjà bien rodé, offre un spectacle plus riche et alléchant ainsi que des opportunités plus grandes pour les nations footballistiques émergentes.

La phase de groupes sera suivie d’un tableau à élimination directe dès les huitièmes de finale, avant les quarts, demi-finales et la grande finale prévue au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Au-delà du défi sportif, cette CAN offre l’occasion au Maroc de réaffirmer son rôle de pôle sportif continental de premier plan. Ces dernières années, le Royaume a accueilli plusieurs compétitions d’envergure, notamment la Coupe du monde des clubs de la FIFA (2022), le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2018), la Coupe d’Afrique féminine (2022, 2025), la CAN masculine U17, sans oublier le Mondial féminin U17 (2025).

Cette forte dynamique témoigne de la capacité du Royaume à garantir des conditions d’organisation exemplaires et à faire rayonner l’image de l’Afrique, notamment à travers le sport.

Ainsi, la CAN Maroc-2025 sera bien plus qu’un championnat de football : elle s’annonce comme une fête du continent, un moment de célébration de l’unité africaine et une vitrine du potentiel organisationnel de l’Afrique moderne. Le Maroc ambitionne de livrer au monde entier une édition exemplaire, à la hauteur de son histoire plurimillénaire et de sa passion pour le ballon rond.

S.L.