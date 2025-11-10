Sport
A la Une

La Nouvelle-Calédonie atomisée par le Maroc: les déclarations de Nabil Baha (Mondial U17)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 novembre 2025 - 09:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a affirmé, dimanche à Doha, que la détermination des joueurs de l’équipe nationale U17 a été décisive pour remporter largement le match face à la Nouvelle-Calédonie, disputé dimanche au stade n°1 de l’Aspire Zone, pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde de la catégorie.

« Les joueurs ont montré un autre visage et ont fait un grand match », s’est-il réjouit en déclaration de presse après la victoire des Lionceaux de l’Atlas par 16 buts à 0 contre la Nouvelle-Calédonie, ajoutant que « cette victoire est très importante, surtout avec le score qu’on a fait pour avoir une différence de but positive ».

« Grâce à la prestation des joueurs nous avons consolidé nos chances de passer au prochain tour », a indiqué Baha, qui n’a pas manqué de remercier les supporters marocains qui sont venus nombreux pour supporter l’équipe nationale U17.

« Je tiens à féliciter les joueurs qui ont fait un grand match et qui avaient confiance en leurs capacités de gagner », a-t-il soutenu, précisant que « les joueurs ont été déterminés et conscients de l’importance de ce dernier match de la phase de groupes. Ils savaient qu’il fallait absolument le gagner pour rester dans la course à la qualification ».

Il a, dans ce sens, expliqué que « les joueurs se sont lâchés lors de ce match et j’espère que ça va continuer comme ça pour le prochain tour en cas de qualification ».

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 novembre 2025 - 09:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page