Officiel : l’Egypte se qualifie pour le Mondial 2026

Rédaction M8 octobre 2025 - 22:14

La sélection égyptienne s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 de football, en battant son homologue du Djibouti par 3 buts à 0, mercredi au stade Larbi Zaouli à Casablanca, en match de la neuvième et avant dernière journée des qualifications africaines du groupe A.

Les Pharaons se sont imposés grâce aux buts de Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (14e, 84e).

Grâce à cette victoire, les Egyptiens consolident leur place de leader avec 23 points, devant le Burkina Faso (18 pts), qui a battu la Sierra Leone par 1 but à 0.

La sélection égyptienne se présente, ainsi, au Mondial pour la quatrième fois de son histoire, après les éditions de 1934, 1990 et 2018.


