Usain Bolt dévoile sa nouvelle silhouette : «Je suis essoufflé quand je monte les escaliers»

Huit ans après avoir raccroché les pointes, Usain Bolt montre une silhouette bien différente de celle qui lui a valu le titre d’homme le plus rapide du monde. « Je m’entraîne à la salle de sport, mais maintenant je dois commencer à courir parce que je suis essoufflé quand je monte les escaliers », confie le sprinteur jamaïcain dans une interview accordée à Upsomedia.

L’ancien champion du monde du 100 et 200m reste toutefois actif à sa manière : « En général, je me réveille à temps pour voir les enfants partir à l’école. Ensuite, ça dépend, si je n’ai rien de prévu, je me détends simplement. Parfois, je fais de l’exercice si je suis de bonne humeur. »

Cette nouvelle image de Bolt, visiblement en surpoids depuis sa retraite, rappelle que le temps ne fait grâce à personne, pas même à celui qui a un jour défié et relevé tous les records de vitesse. Pour rappel, Usain Bolt détient toujours le record du monde du 100m et du 200m (9 »58 sur 100m et 19 »19 sur 200m), tous deux établis en 2009 aux Championnats du monde de Berlin.