Daniel Riolo : « Achraf Hakimi est un surhomme » (VIDEO)

Achraf Hakimi continue de marquer les esprits. Mercredi soir, face à l’Atalanta Bergame, le latéral marocain a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent lors du large succès du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (4-0).

Inarrêtable sur son couloir droit, Hakimi a multiplié les courses et les interventions décisives, manquant de peu l’ouverture du score dès la 10e minute sur une frappe qui a trouvé le poteau. Offensivement percutant et défensivement irréprochable, le Lion de l’Atlas confirme match après match son rôle essentiel dans l’effectif parisien. Malgré l’absence d’une véritable doublure pour le ménager, il enchaîne les performances de haut niveau sans montrer le moindre signe de fatigue.

Une endurance hors du commun qui impressionne les observateurs, à commencer par Daniel Riolo. Le chroniqueur français n’a pas tari d’éloges sur l’international marocain dans l’émission After Foot sur RMC : « Hakimi, c’est un surhomme. En club comme en sélection, il ne s’arrête jamais. Ce soir encore, il a été exceptionnel. »

Mais derrière l’admiration pointe une certaine inquiétude. À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc en décembre, Riolo espère que la pépite marocaine évitera toute blessure : « C’est le joueur auquel je pense en premier. Sa présence à la CAN est trop précieuse, pour lui comme pour son pays. Chaque fois que je le vois tout donner, j’ai peur qu’il se blesse».