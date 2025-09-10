Racisme : premier incident contre Mbappé en Espagne, un supporter arrêté

Par LeSiteinfo avec MAP

La police nationale espagnole a annoncé, mercredi, l’arrestation d’un supporter du Real Oviedo, soupçonné d’avoir proféré des gestes et cris racistes à l’encontre de joueurs du Real Madrid lors d’un match de Liga disputé le 24 août dernier.

L’individu a été interpellé pour avoir imité des gestes de singe à la 37e minute de jeu, visant l’attaquant français Kylian Mbappé, auteur du premier but de la rencontre, indique la police dans un communiqué.

La même source a relevé que les faits, relayés par des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux, ont été signalés par la Ligue espagnole de football, qui a dénoncé des comportements racistes confirmés par les autorités compétentes.

Le supporter encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour « crime de haine », ainsi que d’une amende comprise entre 60.000 et 650.000 euros, et interdiction d’accès aux stades.

C’est le premier incident de ce genre touchant Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2024. Son coéquipier brésilien Vinicius Junior a, pour sa part, été régulièrement la cible d’actes similaires ces dernières années, au point de devenir l’un des symboles de la lutte contre les discriminations dans le football.