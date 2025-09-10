Mondial 2026: le point sur les qualifications (Zone Europe)

Par LeSiteinfo avec MAP

Point des Groupe D, F, H, I et K des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026, à l’issue des matches joués mardi:

Groupe D

France – Islande 2 – 1

Azerbaïdjan – Ukraine 1 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. France 6 2 2 0 0 4 1 3

2. Islande 3 2 1 0 1 6 2 4

3. Ukraine 1 2 0 1 1 1 3 -2

4. Azerbaïdjan 1 2 0 1 1 1 6 -5

Groupe F

Hongrie – Portugal 2 – 3

Arménie – Irlande 2 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Arménie 3 2 1 0 1 2 6 -4

3. Hongrie 1 2 0 1 1 4 5 -1

4. Irlande 1 2 0 1 1 3 4 -1

Groupe H

Chypre – Roumanie 2 – 2

Bosnie-Herzégovine – Autriche 1 – 2

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Bosnie-Herzégovine 12 5 4 0 1 11 3 8

2. Autriche 12 4 4 0 0 9 2 7

3. Roumanie 7 5 2 1 2 10 6 4

4. Chypre 4 5 1 1 3 5 7 -2

5. Saint-Marin 0 5 0 0 5 1 18 -17

Groupe I

Norvège – Moldavie 11 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Norvège 15 5 5 0 0 24 3 21

2. Italie 9 4 3 0 1 12 7 5

3. Israël 9 5 3 0 2 15 11 4

4. Estonie 3 5 1 0 4 5 13 -8

5. Moldavie 0 5 0 0 5 3 25 -22

Groupe K

Albanie – Lettonie 1 – 0

Serbie – Angleterre 0 – 5

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Angleterre 15 5 5 0 0 13 0 13

2. Albanie 8 5 2 2 1 5 3 2

3. Serbie 7 4 2 1 1 4 5 -1

4. Lettonie 4 5 1 1 3 2 6 -4

5. Andorre 0 5 0 0 5 0 10 -10

NDLR: Les 12 vainqueurs de groupes se qualifient pour le Mondial. Les 12 deuxièmes de groupes, ainsi que les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue des nations les mieux classés mais n’ayant pas terminé à la première ou à la deuxième places d’un groupe de qualification disputent des barrages pour attribuer les quatre derniers billets pour le Mondial-2026.

