Les Lions de l’Atlas décrochent la victoire face à la Zambie

Le Maroc s’est imposé ce lundi face à la Zambie (0-2), à Ndola, en marge de la 8ème journée des qualifications de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont rapidement pris l’avantage grâce à Youssef En-Nesyri qui a ouvert le score dès la 7ᵉ minute de jeu. Au retour des vestiaires, Hamza Igamane a doublé la mise à la 47ᵉ minute, scellant ainsi la victoire marocaine.

Grâce à ce succès, la sélection nationale, qui a déjà décroché sa qualification au Mondial 2026, consolide sa position en tête du groupe E.

N.M.