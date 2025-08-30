CHAN 2024 : où et quand voir la finale Maroc-Madagascar ?

En affrontant Madagascar en finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi, les Lions de l’Atlas lorgnent un troisième sacre historique après ceux remportés en 2018 et 2020. Le coup d’envoi du match sera donné à 16h00 heure marocaine et sera retransmis en direct sur la chaîne Bein Sports 6.

Les hommes de Tarik Sektioui, tombeurs du Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but (5-3) après un match nul 1-1 mardi au stade Mandela à Kampala, ont désormais le regard tourné vers la finale de cette compétition pour confirmer leur parcours remarquable lors de cette 8e édition du CHAN.

Ils croiseront le fer avec Madagascar, qui a écarté le Soudan en demi-finale 1 à 0 au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

Les Lions de l’Atlas se retrouvent donc face à une occasion en or de se défaire de la RD Congo, également double championne d’Afrique, pour instaurer leur suprématie et leur domination sur cette compétition continentale.

Avec la meilleure attaque de cette édition avec 10 buts inscrits et le meilleur buteur de la compétition, Oussama Lamlioui (4 buts) dans leurs rangs, les protégés de Tarik Sektioui, artisan de la médaille de bronze olympique du Maroc lors des JO de Paris, s’apprêtent à écrire une nouvelle page du football marocain.

Cette affiche offre au Maroc, qualifié pour sa troisième finale du CHAN en six ans, une opportunité de décrocher une troisième étoile après des prestations impressionnantes tout au long du tournoi qui ont suscité l’admiration des amoureux du ballon rond africain.

Face au Maroc, Madagascar, solide prétendant et dont la performance tout au long de la compétition a surpris les observateurs, nourrit l’espoir de réaliser une première historique en disputant pour la première fois une finale d’une compétition majeure de la Confédération africaine de football (CAF).

Lors de la finale, l’équipe de Madagascar cherchera à écrire l’histoire en devenant le premier pays insulaire à remporter le CHAN.

Le match pour la troisième place mettra aux prises le Sénégal et le Soudan vendredi au stade Mandela de Kampala en Ouganda.